Estimation du DPB
Le crédit sur la TPS annoncé par le gouvernement Carney coûtera 12,4 G $ sur cinq ans
Le plan du gouvernement fédéral visant à augmenter le crédit pour la TPS et à verser un paiement unique aux Canadiens coûtera à Ottawa environ 12,4 milliards $ sur cinq ans.
Le Bureau du directeur parlementaire du budget (DPB) a publié cette estimation lundi matin.
Le premier ministre Mark Carney a promis la semaine dernière de nouvelles mesures d'abordabilité pour aider les consommateurs à faible revenu à faire face au coût élevé des produits d'épicerie, notamment une hausse de 25 % du crédit pour la TPS au cours des cinq prochaines années et un paiement unique au printemps équivalant à 50 % du crédit.
Le rapport du DPB estime que le paiement unique coûtera plus de 3 milliards $ cette année, tandis que les augmentations annuelles coûteront entre 1,7 et 1,9 milliard $ par année jusqu'en 2031.
Le crédit pour la TPS actuel est versé trimestriellement et s'adresse aux familles à faible revenu et à revenu modeste. Plus de 12 millions de Canadiens devraient être admissibles à cette nouvelle prestation.
Le chef conservateur Pierre Poilievre a déclaré que ses députés appuieraient la mesure, même s'il la qualifie de «solution temporaire».
Nick Murray, La Presse Canadienne
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