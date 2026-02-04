Affirmation du ministre de la Défense
Ottawa reste opposé à l'acquisition d'armes nucléaires, malgré une suggestion
Le ministre de la Défense David McGuinty affirme que le Canada reste opposé à l'acquisition d'armes nucléaires, malgré la suggestion d'un ancien chef militaire selon laquelle Ottawa ne devrait pas exclure cette possibilité.
M. McGuinty a déclaré que le Canada avait signé des traités internationaux s'opposant explicitement à la prolifération des armes nucléaires.
Le ministre, qui s'est adressé aux journalistes alors qu'il se rendait à une réunion du Conseil des ministres, a affirmé que le Canada continuerait à se concentrer sur la reconstruction de l'armée et la production d'armes conventionnelles.
L'ancien chef d'état-major de la défense Wayne Eyre a suggéré lundi lors d'un événement à Ottawa que le Canada ne devrait pas exclure totalement l'acquisition d'armes nucléaires.
Selon le «Globe and Mail», M. Eyre a soutenu que le Canada ne pourrait jamais jouir d'une véritable indépendance stratégique sans disposer de sa propre force de dissuasion nucléaire.
Le général à la retraite a cependant reconnu que les armes nucléaires n'étaient pas un outil que le pays devrait acquérir pour le moment.
Kyle Duggan, La Presse Canadienne
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