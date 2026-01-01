L'augmentation des dépenses en défense devrait ajouter 63 G$ au déficit d'ici 2035

L'organisme parlementaire chargé de surveiller les dépenses publiques estime que le projet du premier ministre Mark Carney de consacrer l'équivalent de 5 % du PIB à la défense d'ici 2035 entraînera une augmentation du déficit budgétaire fédéral de 63 milliards $ en 2035.

Un rapport du directeur parlementaire du budget, Jason Jacques, estime que l'augmentation progressive des dépenses de défense de base pour atteindre le nouvel objectif coûtera au pays environ 33,5 milliards $ supplémentaires par an.

Les membres de l'OTAN se sont engagés l'année dernière à atteindre ce nouvel objectif ambitieux de 5 % en réponse à la pression exercée par le président américain, Donald Trump, pour augmenter les dépenses militaires de l'alliance.

Le premier budget fédéral du gouvernement Carney, publié à l'automne, s'est engagé à mettre le Canada sur la voie d'atteindre le dernier objectif de dépenses de l'OTAN.

Le rapport de M. Jacques critique le fait que le gouvernement n'ait pas publié de données à l'appui de ses projections.

Selon les estimations du DPB, l'augmentation des dépenses au cours de la prochaine décennie pour atteindre l'objectif fixé fera grimper le ratio de la dette fédérale par rapport au PIB de 6,3 points de pourcentage en 2035.

Kyle Duggan, La Presse Canadienne