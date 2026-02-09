Pour continuer d’offrir des services à la population
Le gouvernement fédéral accorde un prêt de 1,01 milliard $ à Postes Canada
Le gouvernement fédéral a annoncé cette semaine qu'il mettait à la disposition de Postes Canada un financement remboursable pouvant atteindre 1,01 milliard $ afin d’aider la société à maintenir sa solvabilité et à continuer d’offrir des services à la population.
Il a indiqué que ce financement permettra de couvrir les obligations non discrétionnaires. Il s'agit d'une mesure de transition financière à court terme pour protéger la continuité des services.
Ce montant s'ajoute au prêt remboursable pouvant atteindre 1,034 milliard $ annoncé en janvier 2025.
En novembre, Postes Canada avait annoncé une perte avant impôt record de 541 millions $ au troisième trimestre. L'entreprise avait alors annoncé son intention d'utiliser entièrement le prêt de janvier 2025 d’ici le 31 décembre 2025, sans attendre la fin de l'exercice financier du gouvernement du Canada se terminant le 31 mars 2026.
Elle avait alors fait état de son besoin «d'accéder à des facilités de financement à court terme pour maintenir la solvabilité et soutenir ses activités au cours des 12 prochains mois».
Le gouvernement a rappelé qu'il avait demandé à Postes Canada d’entreprendre une transformation inspirée des recommandations de la commission d’enquête sur les relations de travail, visant à moderniser ses activités, à améliorer son rendement financier et à faire en sorte que la société puisse continuer de servir la population pendant de nombreuses années à venir.
«Bien que le mandat législatif de Postes Canada exige qu’elle soit financièrement autonome, la société a accumulé des pertes importantes au cours des dernières années, ce qui démontre clairement que le statu quo n’est pas une option et qu’un plan clair est nécessaire pour rétablir la stabilité à long terme», pouvait-on lire dans le communiqué du ministère des Services publics et de l'Approvisionnement publié jeudi.
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