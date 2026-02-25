Projet de loi 1
Constitution: Jolin-Barrette met en garde l'opposition contre l'obstruction
Le gouvernement caquiste craint que l'opposition ne fasse de l'obstruction pour ne pas adopter son projet de constitution québécoise.
Dans le débat sur l'adoption du principe du projet de loi 1 mercredi, le ministre responsable, Simon Jolin-Barrette, a mis en garde les partis d'opposition contre d'éventuelles tentatives d'obstruction.
Rappelons que les parlementaires ne peuvent ouvertement se réclamer de retarder les travaux du Parlement par toutes sortes de procédures, mais les partis d'opposition ont parfois recours à toutes les ressources du règlement de l'Assemblée pour étirer les travaux.
Autant le Parti libéral (PLQ), que Québec solidaire (QS) et le Parti québécois (PQ) ont exprimé leurs réserves, voire leur opposition au projet caquiste de constitution.
Patrice Bergeron, La Presse Canadienne
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