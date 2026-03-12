En vertu de l'article 301 de la Loi sur le commerce de 1974
Le Canada n'est pas visé par les nouvelles enquêtes tarifaires américaines
L'administration Trump a lancé mercredi des enquêtes commerciales sur plusieurs pays afin de consolider les politiques tarifaires du président, après que la Cour suprême a rejeté ses précédentes tentatives de rééquilibrage du commerce mondial.
Le Canada ne figure pas sur la liste des pays visés par les enquêtes du président Donald Trump en vertu de l'article 301 de la Loi sur le commerce de 1974, contrairement au Mexique.
La Chine, l'Union européenne, Singapour, la Suisse, la Norvège, l'Indonésie, la Malaisie, le Cambodge, la Thaïlande, la Corée du Sud, le Vietnam, Taïwan, le Bangladesh, le Japon et l'Inde font également l'objet d'enquêtes.
Le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, a déclaré dans un communiqué de presse que les États-Unis ne sacrifieraient plus leur base industrielle au profit d'autres pays.
La Maison-Blanche n'a pas répondu à la question de savoir si le Canada serait inclus dans les futures enquêtes commerciales en vertu de l'article 301.
L'excédent commercial du Canada avec les États-Unis est en grande partie dû aux importations américaines de pétrole canadien.
Kelly Geraldine Malone, La Presse Canadienne
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Jour 35: la monarchie et les enjeux autochtones s'invitent dans la campagne
L'abolition du poste de lieutenant-gouverneur et les relations avec les nations autochtones ont occupé l'avant-scène de la 35e journée de la campagne électorale québécoise. À l’occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, différents partis ont pris mercredi des engagements en faveur des relations avec les ...LIRE LA SUITE
Alerte: les interdictions d'importation canadienne de Trump entrent en vigueur
Le président américain Donald Trump a intensifié sa guerre commerciale avec le Canada en imposant des interdictions pures et dures sur les importations de certains produits canadiens. Ces interdictions, annoncées précédemment, concernent notamment certaines boissons alcoolisées, des produits laitiers dérivés et des motocyclettes, entre ...LIRE LA SUITE
Jour 32: Fréchette «disqualifiée» dans le dossier de l'ingérence, selon ses rivaux
Au 32e jour de la campagne et à l'amorce du vote par anticipation, la question de la possibilité d'une ingérence américaine a poussé la cheffe caquiste, Christine Fréchette, dans ses derniers retranchements. D'abord ébruitées par la propre équipe de la cheffe caquiste, les allégations d'une possibilité d'ingérence américaine pour ...LIRE LA SUITE