Pour un total 60 pays
L'administration Trump ajoute le Canada aux enquêtes commerciales
L'administration Trump a étendu ses enquêtes commerciales à 60 pays, dont le Canada, afin de consolider la politique tarifaire du président.
Le représentant américain au Commerce a annoncé en début de semaine l'ouverture d'enquêtes, en vertu de l'article 301 de la Loi de 1974 sur le commerce, contre l'Union européenne et quelques autres pays.
Un communiqué de presse publié mercredi soir par le département a élargi la liste des pays visés par ces enquêtes.
Le communiqué précise que le département examinera si ces pays appliquent des politiques ou des pratiques «déraisonnables ou discriminatoires qui entravent ou restreignent le commerce américain».
Ces enquêtes interviennent après que la Cour suprême des États-Unis a invalidé le mois dernier l'outil tarifaire de prédilection du président Donald Trump, utilisé pour ses droits de douane du «Jour de la Libération» et les droits liés au fentanyl imposés au Canada, au Mexique et à la Chine.
En réponse à la décision de la Cour suprême, M. Trump a invoqué l'article 122 de la Loi de 1974 sur le commerce pour instaurer une taxe mondiale de 10 %, laquelle ne peut toutefois rester en vigueur que pendant 150 jours sans l'approbation du Congrès.
Kelly Geraldine Malone, La Presse Canadienne
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