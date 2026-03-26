Député de La Peltrie
L'ex-ministre caquiste Éric Caire quitte la vie politique
L’ex-ministre caquiste et député de La Peltrie, Éric Caire, annonce qu’il ne sollicitera pas d’autre mandat après 19 ans de vie politique.
«Il est difficile d’arriver en politique. Il est tout aussi difficile d’y durer. Le plus difficile demeure toutefois d’en sortir. À la fin de ce mandat, j’aurais cumulé vingt-sept ans de militantisme actif au sein de la troisième voie, dont presque vingt ans à titre d’élu. Il est temps pour moi de céder ma place», a-t-il écrit sur sa page Facebook jeudi matin.
Éric Caire a tout d’abord été élu sous la bannière de l’Action démocratique du Québec de Mario Dumont en 2007. Il a tenté d’en devenir chef en 2009, mais a perdu face à Gilles Taillon.
Il passe à la Coalition avenir Québec en 2011. Éric Caire fait son entrée au gouvernement en 2018 lorsque le premier ministre François Legault est porté au pouvoir.
Il deviendra alors ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, puis ministre de la Cybersécurité et du Numérique en 2022 – poste qu’il devra quitter dans la foulée du scandale SAAQclic.
«Je demeure toutefois un fier Caquiste plus convaincu que jamais que le Québec a besoin de cette troisième voie que des milliers d’entre nous se sont dévoués à bâtir au cours des trois dernières décennies», conclut Éric Caire dans son message.
Thomas Laberge, La Presse Canadienne
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Jour 35: la monarchie et les enjeux autochtones s'invitent dans la campagne
L'abolition du poste de lieutenant-gouverneur et les relations avec les nations autochtones ont occupé l'avant-scène de la 35e journée de la campagne électorale québécoise. À l’occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, différents partis ont pris mercredi des engagements en faveur des relations avec les ...LIRE LA SUITE
Alerte: les interdictions d'importation canadienne de Trump entrent en vigueur
Le président américain Donald Trump a intensifié sa guerre commerciale avec le Canada en imposant des interdictions pures et dures sur les importations de certains produits canadiens. Ces interdictions, annoncées précédemment, concernent notamment certaines boissons alcoolisées, des produits laitiers dérivés et des motocyclettes, entre ...LIRE LA SUITE
Jour 32: Fréchette «disqualifiée» dans le dossier de l'ingérence, selon ses rivaux
Au 32e jour de la campagne et à l'amorce du vote par anticipation, la question de la possibilité d'une ingérence américaine a poussé la cheffe caquiste, Christine Fréchette, dans ses derniers retranchements. D'abord ébruitées par la propre équipe de la cheffe caquiste, les allégations d'une possibilité d'ingérence américaine pour ...LIRE LA SUITE