Ce lundi 20 avril
La suspension de la taxe d'accise fédérale sur l'essence entre en vigueur
C'est ce lundi qu'entre en vigueur la suspension de certaines taxes fédérales sur les carburants: les Canadiens devraient ainsi économiser 10 cents sur le litre d'essence ordinaire et 4 cents sur le litre de diesel.
Le premier ministre Mark Carney a annoncé la semaine dernière que la taxe d'accise serait suspendue jusqu'à la fête du Travail, en septembre.
Il a fait valoir qu'il s'agit d'une mesure prudente visant à modérer les prix à la pompe, afin d'offrir un répit aux automobilistes, aux camionneurs et aux entreprises. Cette décision entraînera un manque à gagner d'environ 2,4 milliards $ pour Ottawa.
Les conservateurs ont répliqué que cette mesure n'est pas suffisante pour faire face à la hausse des coûts de l'énergie.
À leur avis, la suspension de la taxe d'accise devrait être prolongée jusqu'à la fin de l'année, tandis que les normes sur les carburants propres et la taxe industrielle sur le carbone devraient être abolies.
La décision du président américain, Donald Trump, de mener une guerre contre l'Iran aux côtés d'Israël a fait flamber les coûts énergétiques mondiaux, Téhéran et Washington ayant restreint certaines livraisons dans le détroit d'Ormuz.
Ces derniers jours, l'outil de suivi des prix de l'essence de CAA affichait un prix moyen de 1,74 $ le litre à la pompe dans tout le pays — soit plus de 40 cents de plus qu'il y a un an.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Jour 35: la monarchie et les enjeux autochtones s'invitent dans la campagne
L'abolition du poste de lieutenant-gouverneur et les relations avec les nations autochtones ont occupé l'avant-scène de la 35e journée de la campagne électorale québécoise. À l’occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, différents partis ont pris mercredi des engagements en faveur des relations avec les ...LIRE LA SUITE
Alerte: les interdictions d'importation canadienne de Trump entrent en vigueur
Le président américain Donald Trump a intensifié sa guerre commerciale avec le Canada en imposant des interdictions pures et dures sur les importations de certains produits canadiens. Ces interdictions, annoncées précédemment, concernent notamment certaines boissons alcoolisées, des produits laitiers dérivés et des motocyclettes, entre ...LIRE LA SUITE
Jour 32: Fréchette «disqualifiée» dans le dossier de l'ingérence, selon ses rivaux
Au 32e jour de la campagne et à l'amorce du vote par anticipation, la question de la possibilité d'une ingérence américaine a poussé la cheffe caquiste, Christine Fréchette, dans ses derniers retranchements. D'abord ébruitées par la propre équipe de la cheffe caquiste, les allégations d'une possibilité d'ingérence américaine pour ...LIRE LA SUITE