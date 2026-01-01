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Ce lundi 20 avril

La suspension de la taxe d'accise fédérale sur l'essence entre en vigueur

durée 15h00
20 avril 2026
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Par La Presse Canadienne

C'est ce lundi qu'entre en vigueur la suspension de certaines taxes fédérales sur les carburants: les Canadiens devraient ainsi économiser 10 cents sur le litre d'essence ordinaire et 4 cents sur le litre de diesel.

Le premier ministre Mark Carney a annoncé la semaine dernière que la taxe d'accise serait suspendue jusqu'à la fête du Travail, en septembre.

Il a fait valoir qu'il s'agit d'une mesure prudente visant à modérer les prix à la pompe, afin d'offrir un répit aux automobilistes, aux camionneurs et aux entreprises. Cette décision entraînera un manque à gagner d'environ 2,4 milliards $ pour Ottawa.

Les conservateurs ont répliqué que cette mesure n'est pas suffisante pour faire face à la hausse des coûts de l'énergie.

À leur avis, la suspension de la taxe d'accise devrait être prolongée jusqu'à la fin de l'année, tandis que les normes sur les carburants propres et la taxe industrielle sur le carbone devraient être abolies.

La décision du président américain, Donald Trump, de mener une guerre contre l'Iran aux côtés d'Israël a fait flamber les coûts énergétiques mondiaux, Téhéran et Washington ayant restreint certaines livraisons dans le détroit d'Ormuz.

Ces derniers jours, l'outil de suivi des prix de l'essence de CAA affichait un prix moyen de 1,74 $ le litre à la pompe dans tout le pays — soit plus de 40 cents de plus qu'il y a un an.

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