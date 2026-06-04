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Politique

À la formation professionnelle et à l’éducation aux adultes

Le ministre Jean-François Roberge veut étendre la portée de la loi 101

Le ministre Jean-François Roberge veut étendre la portée de la loi 101
Photo: La Presse Canadienne, 2026
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Alors qu’il reste seulement quelques jours à la session parlementaire, le ministre de la Langue française Jean-François Roberge a déposé jeudi son projet de loi pour que la loi 101 s’applique à la formation professionnelle et à l’éducation aux adultes.

La pièce législative de seulement quatre pages stipule qu’elle «impose cette exigence aux centres de services scolaires et aux établissements d’enseignement privés agréés aux fins de subventions relativement aux services éducatifs qui font l’objet de l’agrément».

Les «ayant droits» seront exemptés de la nouvelle loi.

La première ministre Christine Fréchette avait promis d’agir en ce sens dans la course à la chefferie caquiste.

Le ministre Roberge a déjà affirmé que cette mesure ferait passer 27 000 étudiants du réseau anglophone au réseau francophone.

Reste à voir si le projet de loi peut être adopté; le menu législatif est déjà extrêmement chargé et la session se termine le 12 juin.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne

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