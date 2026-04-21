Des centaines de signatures
L'adoption d'une loi pour prévenir les féminicides réclamée dans une lettre ouverte
Des centaines de signataires de tous les horizons se sont joints à la co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, pour réclamer l'adoption d'une loi et d'autres mesures «fortes» visant à prévenir les féminicides.
Dans une lettre ouverte publiée mardi matin dans «La Presse», les signataires ont interpellé directement la nouvelle première ministre, Christine Fréchette, afin qu'elle agisse dès «maintenant» pour éviter de nouveaux drames.
Les quelque 600 signataires, dont font partie Véronique Cloutier, Ingrid Falaise et Guylaine Tremblay, ont réclamé l'adoption d'une «loi Gabie Renaud», qui permettrait notamment aux femmes de savoir si leur partenaire a des antécédents de violence.
Alors que l'Assemblée nationale est prorogée jusqu'au 5 mai, les signataires ont demandé à la première ministre de rouvrir le Parlement afin d'adopter rapidement de nouvelles mesures.
«Nous refusons d’attendre le prochain féminicide, et nous espérons que vous aussi», peut-on lire dans la lettre ouverte.
Les signataires ont aussi demandé à Mme Fréchette de soutenir les maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale en leur offrant un financement stable et suffisant.
Depuis le début de 2026, neuf féminicides présumés sont survenus au Québec en contexte de violence conjugale, soit autant que pour toute l’année 2025.
Mme Ghazal tiendra un point de presse aux côtés de certaines des signataires de la lettre ouverte mardi avant-midi à Montréal.
La Presse Canadienne
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