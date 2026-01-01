Le député Jean-Bernard Émond nommé au Conseil des régions

Le député de Richelieu, Jean-Bernard Émond, a été désigné pour représenter la Montérégie-Est au sein du Conseil des régions du gouvernement du Québec.

Ce conseil a été créé afin d'assurer la force de la représentation des régions au sein du gouvernement du Québec. Les rencontres permettront aux membres de mettre à l'ordre du jour divers enjeux régionaux en vue de favoriser leur prise en compte dans les décisions et orientations gouvernementales, afin d'adapter ces dernières aux réalités régionales.

« Je suis honoré de pouvoir représenter la Montérégie-Est au sein du Conseil des régions. Cette instance permettra de mieux faire entendre les réalités propres à nos milieux et de renforcer la place des régions dans les décisions gouvernementales. Je souhaite y contribuer avec sérieux, dans un esprit de collaboration, afin que nos communautés puissent bénéficier de solutions adaptées, concrètes et porteuses pour leur développement », a indiqué Jean-Bernard Émond

Une première rencontre officielle du Conseil des régions s'est déroulée ce jeudi 23 avril, réunissant les députées et députés désignés pour représenter les 17 régions administratives en compagnie du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, Mathieu Lévesque.

« La création de ce conseil des régions envoie un message fort : nous voulons gagner en agilité et arrêter de proposer des solutions uniformes pour toutes les régions du Québec. Chacune d'elles a ses enjeux particuliers, et il faut les considérer si on souhaite répondre aux différents besoins. C'est en travaillant de concert, en s'inspirant des succès des autres et en priorisant des solutions concrètes que le Conseil des régions aura un réel effet sur la vie des Québécoises et des Québécois, aux quatre coins du Québec! », a ajouté Mathieu Lévesque.