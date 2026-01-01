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Corps des commissionnaires

Ottawa met fin à la priorité des commissionnaires sur les marchés publics

durée 18h00
24 avril 2026
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Par La Presse Canadienne

Le plus grand employeur de vétérans du secteur privé au Canada demande au gouvernement libéral de ne pas mettre fin à un droit de priorité dans les marchés publics fédéraux qui lui garantit la priorité pour les services de gardiennage.

Le Corps canadien des commissionnaires poursuit le gouvernement fédéral en justice pour la perte de ce droit de préemption, affirmant qu'il risque de perdre quelque 330 millions $ de recette par an.

Michel Charron, directeur du Corps des commissionnaires, se dit surpris et déçu d'avoir reçu sans prévenir un avis l'informant qu'Ottawa mettrait fin au droit de premier refus de son entreprise.

L'entreprise a reçu en février une lettre de la ministre des Anciens Combattants, Jill McKnight, indiquant que son droit de préférence en matière de passation de marchés prendrait fin l'année prochaine afin de créer un «processus d'approvisionnement plus concurrentiel».

M. Charron a affirmé qu’il n’a pas réussi à obtenir un rendez-vous avec Mme McKnight et qu’il ne comprend pas pourquoi le gouvernement prend cette mesure maintenant.

La seule entreprise nationale de sécurité à but non lucratif du Canada bénéficie de ce droit légal de passation de marchés depuis la Seconde Guerre mondiale afin de contribuer à garantir des opportunités d’emploi aux anciens combattants canadiens.

Kyle Duggan, La Presse Canadienne

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