Décarbonation des bâtiments: 14 recommandations présentées à la ministre Déry

Le gouvernement du Québec doit instaurer la tarification dynamique de l'électricité, interdire les nouveaux raccordements au gaz naturel et réduire la demande en énergie du parc immobilier.

Ces demandes font partie des 14 recommandations du neuvième avis du Comité consultatif sur les changements climatiques, publié lundi matin.

Cet avis, publié à la demande du gouvernement québécois, insiste également sur l’importance de réduire la demande en énergie du parc immobilier et de reconnaître la précarité énergétique comme un enjeu de justice sociale et de santé publique.

Le secteur du bâtiment représente près de 8 % des émissions de gaz à effet de serre du Québec et consomme aussi environ les deux tiers de l’électricité.

Stéphane Blais, La Presse Canadienne