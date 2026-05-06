Questionnement autour des maladies mentales
Les libéraux de Carney demeurent indécis sur l'extension de l'aide médicale à mourir
Le premier ministre Mark Carney a indiqué qu'il ne se prononcerait pas pour l'instant sur la question de savoir si les personnes souffrant uniquement d'une maladie mentale devraient pouvoir bénéficier de l'aide médicale à mourir.
Un comité parlementaire composée de sénateurs et de députés examine actuellement si le pays est prêt à étendre l'aide médicale à mourir lorsque le seul problème médical sous-jacent d’une personne est une maladie mentale.
Cette extension devrait entrer en vigueur en mars 2027, après avoir été reportée à plusieurs reprises par le précédent gouvernement libéral.
Le comité a entendu les témoignages de psychiatres, de médecins et d’experts juridiques, dont la majorité estime que le Canada ne devrait pas étendre l’aide médicale à mourir aux personnes atteintes d’une maladie mentale.
Le ministre de la Justice, Sean Fraser, estime qu'il serait prématuré de dire s'il est prêt à reporter cette extension, et il attend de voir ce que le comité recommandera.
Certains membres du comité et un expert juridique qui a témoigné au début de l'étude ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que le comité entendait principalement des personnes opposées à cette extension.
Sarah Ritchie, La Presse Canadienne
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