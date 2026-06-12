Augmentation du financement consacré à l'adaptation climatique
Québec revoit à la baisse son budget climatique et priorise l’adaptation
Québec diminue les dépenses allouées à la lutte au changement climatique pour les prochaines années, mais augmente le financement consacré à l'adaptation climatique, selon la mise à jour du Plan pour une économie verte 2030 (PEV), publiée jeudi.
Le Plan de mise en œuvre 2026-2031 du Plan pour une économie verte 2030, donc la mise à jour du PEV, alloue 8,2 milliards $ à l’action climatique pour les cinq prochaines années.
Le cadre budgétaire précédent prévoyait des investissements de 10,1 milliards $ sur cinq ans.
Cette réduction s’explique par «les turbulences liées au contexte nord-américain» qui «continuent d’influencer les revenus provenant du marché du carbone, qui demeure la principale source de financement de l’action climatique», peut-on lire dans le document publié jeudi matin.
Malgré la baisse du budget global du Plan pour une économie verte, le financement consacré à l'adaptation climatique augmente.
«Le gouvernement augmente ses investissements pour mieux protéger la population et les communautés contre les effets des changements climatiques, comme les inondations, l'érosion côtière et les vagues de chaleur. Près de 1,3 milliard $ seront consacrés à l'adaptation, soit une hausse de 30 % par rapport au plan précédent», peut-on lire dans le communiqué de presse qui accompagne la mise à jour du PEV.
Stéphane Blais, La Presse Canadienne
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