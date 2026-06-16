Mark Carney rencontrera Volodymyr Zelensky en marge du Sommet du G7 en France

Le premier ministre Mark Carney rencontrera ce mardi le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, en marge du Sommet du G7 en France, à l'issue d'une séance de travail consacrée à la consolidation de la paix en Ukraine.

La rencontre avec M. Zelensky est l'une des cinq réunions bilatérales qui se trouvent sur l'horaire de M. Carney pour la journée de mardi. Le premier ministre s'entretiendra aussi avec les dirigeants de l'Italie, des Émirats arabes unis, de l'Inde et de la Corée du Sud.

Lors de la séance de travail sur l'Ukraine, les dirigeants se concentreront sur le maintien du soutien international à l'Ukraine, le renforcement de la pression coordonnée sur la Russie et la poursuite des efforts en faveur de la paix.

En mai, M. Carney a annoncé que le Canada verserait 270 millions $ supplémentaires pour aider l’Ukraine à se doter de capacités militaires essentielles pour se défendre contre l’invasion à grande échelle de la Russie.

Il a fait cette annonce en Arménie, où il a rencontré des dirigeants mondiaux lors du Sommet de la Communauté politique européenne, qui est axé sur la coopération stratégique en matière de politique, de sécurité et d’infrastructures.

Ces fonds serviront à l'achat d'équipements figurant sur une liste de l'OTAN. Ils portent à 25,8 milliards $ le montant total de l'aide financière accordée par le Canada à l'Ukraine depuis 2022.

La première journée complète du sommet des dirigeants de 2026 comprendra également des discussions sur les conflits au Moyen-Orient et sur le recul des financements en matière d'aide étrangère.

Avant le voyage, des responsables canadiens ont confié aux journalistes, sous le sceau de l'anonymat, que les principales priorités du Canada pour le sommet concernaient les minéraux critiques, les déséquilibres macroéconomiques et la réforme de l'aide étrangère.

Ces responsables ont ajouté qu'un défi majeur réside dans le fait que bon nombre de ces déséquilibres macroéconomiques découlent de la surcapacité industrielle de la Chine.

Le président de la France, Emmanuel Macron, a organisé la semaine dernière une visioconférence avec un haut responsable chinois et des dirigeants tels que M. Carney, en lieu et place de la participation de la Chine au sommet.

John Kirton, qui dirige le groupe de recherche sur le G7 de l’Université de Toronto, estime que le sommet d’Évian pourrait déboucher sur des avancées concernant des thèmes majeurs, malgré les tensions avec les États-Unis au sujet des droits de douane.

M. Kirton rappelle que l'administration Trump a trouvé de nombreux points d'accord avec ses alliés lors du sommet de l'année dernière organisé par M. Carney à Kananaskis, en Alberta.

Catherine Morrison, La Presse Canadienne