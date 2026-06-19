Départ à la coalition avenir Québec (CAQ)
Le ministre Mathieu Lacombe va annoncer qu'il quitte la vie politique
Les départs s’accumulent à la Coalition avenir Québec (CAQ) alors que les élections approchent à grands pas. Après le ministre Jean Boulet, c’est au tour de son collègue à la Culture, Mathieu Lacombe, de quitter la politique à la fin de son mandat.
L’information d’abord rapportée par Radio-Canada a été confirmée par La Presse Canadienne.
Le principal intéressé doit en faire l’annonce jeudi.
Ancien journaliste, Mathieu Lacombe est député de la circonscription de Papineau, en Outaouais, depuis 2018. Il a été ministre de la Famille pendant le premier mandat de la CAQ. Il est passé à la Culture en 2022.
Une trentaine de députés caquistes ont annoncé qu’ils ne se représenteraient pas aux prochaines élections, qui auront lieu en octobre.
La première ministre, Christine Fréchette, n’a toujours pas annoncé de candidature en vue du scrutin. Elle a assuré qu’elle allait remédier à la situation samedi.
Thomas Laberge, La Presse Canadienne
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Jour 35: la monarchie et les enjeux autochtones s'invitent dans la campagne
L'abolition du poste de lieutenant-gouverneur et les relations avec les nations autochtones ont occupé l'avant-scène de la 35e journée de la campagne électorale québécoise. À l’occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, différents partis ont pris mercredi des engagements en faveur des relations avec les ...LIRE LA SUITE
Alerte: les interdictions d'importation canadienne de Trump entrent en vigueur
Le président américain Donald Trump a intensifié sa guerre commerciale avec le Canada en imposant des interdictions pures et dures sur les importations de certains produits canadiens. Ces interdictions, annoncées précédemment, concernent notamment certaines boissons alcoolisées, des produits laitiers dérivés et des motocyclettes, entre ...LIRE LA SUITE
Jour 32: Fréchette «disqualifiée» dans le dossier de l'ingérence, selon ses rivaux
Au 32e jour de la campagne et à l'amorce du vote par anticipation, la question de la possibilité d'une ingérence américaine a poussé la cheffe caquiste, Christine Fréchette, dans ses derniers retranchements. D'abord ébruitées par la propre équipe de la cheffe caquiste, les allégations d'une possibilité d'ingérence américaine pour ...LIRE LA SUITE