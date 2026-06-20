Ottawa impose des droits de douane de 10 % sur certains légumes en conserve

Le gouvernement fédéral impose un droit de douane temporaire de 10 % sur certaines conserves de légumes importées afin de soutenir les producteurs de légumes nationaux.

Le ministère des Finances indique que cette mesure vise à répondre aux circonstances critiques et aux défis immédiats auxquels est confrontée l'industrie canadienne des légumes en conserve.

Il précise que les importations de légumes en conserve en provenance des États-Unis, du Mexique, d’Israël, du Chili et des pays en développement ne seront pas soumises à ce droit de douane.

Cette mesure temporaire, qui restera en vigueur pendant une durée maximale de 200 jours, contribuera à stabiliser les conditions du marché et à atténuer les effets du détournement des flux commerciaux sur les producteurs nationaux, précise le ministère.

Par ailleurs, le Tribunal canadien du commerce extérieur poursuivra son enquête sur les importations mondiales de légumes en conserve, lancée en mars et qui devrait s’achever en septembre.

Le tribunal cherche à déterminer si l’augmentation des importations de légumes en conserve cause ou menace de causer un préjudice aux producteurs et aux transformateurs de légumes canadiens.

La Presse Canadienne