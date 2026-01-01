Le Canada envisage de construire jusqu'à 10 nouveaux réacteurs nucléaires

Le gouvernement fédéral envisage de construire jusqu'à 10 nouveaux réacteurs nucléaires au cours des 15 prochaines années, dont au moins un en dehors de l'Ontario.

Le ministre de l'Énergie, Tim Hodgson, annonce lundi une nouvelle stratégie fédérale en matière d'énergie nucléaire qui, selon les responsables, pourrait coûter plus de 100 milliards $.

La stratégie ne précise pas comment le Canada financerait ce projet, alors que le gouvernement s'efforce d'au moins doubler la production d'électricité d'ici 2050.

Ce plan vise également à étendre les ventes de réacteurs CANDU à de nouveaux pays et à faire du Canada un acteur clé dans les exportations d’uranium enrichi, alors que les pays occidentaux se détournent de la Russie.

Le document précise que le premier ministre Mark Carney n’a pas eu connaissance de cette stratégie et n’a joué aucun rôle dans son élaboration, en raison des mesures d’éthique qu’il a mises en place.

Brookfield est copropriétaire d’un réacteur concurrent de CANDU, et M. Carney détenait des options et des actions différées tant au sein de Brookfield Corporation que de Brookfield Asset Management, qui ont été placées dans une fiducie sans droit de regard après son accession au poste de premier ministre.

Nick Murray, La Presse Canadienne