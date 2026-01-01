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Candidature dans sa ville natale

Fréchette tentera de se faire élire à Trois-Rivières

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2 juillet 2026
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Par La Presse Canadienne

La première ministre Christine Fréchette tentera de succéder à l'ex-ministre Jean Boulet dans la circonscription de Trois-Rivières.

Mme Fréchette a confirmé jeudi matin sa candidature dans sa ville natale.

La première ministre avait été élue comme simple députée caquiste en 2022 dans la circonscription de Sanguinet, à l'ouest de la Montérégie. Elle avait ensuite occupé plusieurs rôles importants au conseil des ministres, avant de devenir première ministre en avril dernier.

Dans Sanguinet, elle se serait mesurée à l'ex-député péquiste et bloquiste Alain Therrien.

À Trois-Rivières, elle succédera au ministre Jean Boulet, qui a annoncé son départ de la vie politique à la fin de son mandat. M. Boulet représentait cette circonscription depuis 2018.

«Me présenter dans Trois-Rivières, c'est un retour à mes racines. C'est ici que j'ai grandi, que j'ai appris à aimer le Québec, notre identité, notre langue, notre culture», a affirmé Mme Fréchette dans un communiqué.

«Aujourd'hui, je choisis de revenir à la maison pour mettre toute mon expérience au service des citoyens de Trois-Rivières et de la Mauricie.»

Trois-Rivières est considérée parfois comme une circonscription baromètre pour les élections québécoises. Selon les projections de l'agrégateur de sondages Qc125, le Parti québécois livrerait une chaude lutte à la Coalition avenir Québec.

Avant l'arrivée au pouvoir de la Coalition avenir Québec en 2018, la circonscription a longtemps été représentée par le Parti libéral du Québec.

La Presse Canadienne

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