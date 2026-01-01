Le gouvernement Fréchette vient aider le milieu de la restauration gastronomique

Québec veut aider la gastronomie québécoise à maintenir sa place de choix dans l’économie et dans le bouquet de l’offre touristique de la province.

Le ministre de l’Économie, Bernard Drainville, a annoncé vendredi l’octroi de 3 millions $ sur trois ans à La Table Ronde, un organisme qui regroupe 140 membres représentant 210 établissements de 45 villes dans 12 régions de la province.

L’argent permettra de réaliser une dizaine de projets impliquant une dizaine de restaurateurs chacun.

L’objectif de ces projets est, entre autres, d’attirer la relève, développer de nouveaux modèles d'affaires, renforcer les chaînes d'approvisionnement locales et de promouvoir une gastronomie durable. Dans cette optique, on cherchera en même temps à mettre davantage en valeur le terroir québécois et à consolider la réputation du Québec comme destination gourmande de premier plan.

Le ministère rappelle, dans son communiqué, que l’assiette est le point d’arrivée du travail des producteurs agricoles, des pêcheurs, des artisans, des activités qui font vivre des entreprises familiales et, dans certains cas, des régions entières.

Cité dans le communiqué, le ministre Drainville affirme que l’investissement «profitera à nos entreprises, à nos producteurs, à nos régions et à toute une industrie qui fait la fierté du Québec. En plus de mettre davantage de produits québécois dans nos assiettes, ces projets généreront des retombées économiques et culturelles importantes partout dans nos régions.»

Le directeur général de La Table Ronde, Patrick St-Vincent, estime que la gastronomie québécoise a une importance stratégique pour l’économie du Québec. Les projets qui seront mis en œuvre «feront de la gastronomie québécoise un véritable levier de développement économique, culturel et régional», selon lui.

La Presse Canadienne