Un syndicat fédéral injecte des millions de dollars dans son fonds de grève

Un syndicat fédéral annonce qu'il va injecter plusieurs millions de dollars dans son fonds de grève en prévision de négociations collectives qui s'annoncent «difficiles» cet automne.

L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada s'apprête à négocier de nouvelles conventions collectives pour près de 50 000 membres dans le courant de l'année et affirme que le renflouement de son fonds de grève envoie un message clair: les travailleurs sont prêts à se battre pour des salaires équitables, de bonnes conditions de travail et des services publics de qualité.

Le syndicat estime que les négociations s’annoncent tendues compte tenu des suppressions d’emplois en cours, de la nouvelle politique de retour au bureau et du recours du gouvernement à des prestataires privés.

Des milliers de fonctionnaires fédéraux ont repris le travail lundi selon un nouvel horaire de présences au bureau quatre jours par semaine, bien que le manque d’espace de bureau retarde le retour pour certains ministères.

L’Alliance de la fonction publique du Canada négocie également de nouvelles conventions collectives pour des milliers de ses membres et a qualifié les offres salariales présentées par le gouvernement fédéral d’«insultantes» et d’«inacceptables».

Certains groupes de négociation de ce syndicat doivent travailler avec un médiateur tiers cette année pour tenter de faire avancer les discussions.

Catherine Morrison, La Presse Canadienne