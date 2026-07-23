Scène fédérale
Réforme de la fonction publique: mise sur pied d'un groupe de travail
Plusieurs anciens PDG et hauts fonctionnaires ont mis sur pied un groupe de travail chargé de conseiller le gouvernement fédéral sur les moyens d'améliorer son processus décisionnel et de renforcer sa responsabilité dans des domaines clés.
Ce groupe de travail, composé de neuf membres, compte notamment un ancien conseiller à la sécurité nationale du premier ministre Justin Trudeau, un ancien PDG du géant de l'énergie Trans Mountain Corporation, ainsi que d'anciens sous-ministres de plusieurs ministères.
Le groupe a indiqué par communiqué qu’il va se pencher sur des réformes dans trois domaines prioritaires: l’administration numérique et l’intelligence artificielle, les grands projets et la souveraineté dans l’Arctique.
Il prévoit de fournir à Ottawa des conseils indépendants sur la manière de simplifier la prise de décision, d’assurer la coordination en interne et de moderniser la fonction publique.
Le groupe a précisé que son mandat s’étend sur un an.
Parmi ses bailleurs de fonds figurent le Fonds pour l'économie propre, la Fondation Hewitt, la Fondation Ivey et la Fondation Jarislowsky.
La Presse Canadienne
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