Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Négociations commerciales

Pierre Poilievre demande à Mark Carney de ne pas céder face aux États-Unis

durée 10h00
9 août 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Par La Presse Canadienne

Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, demande au premier ministre de ne pas céder aux exigences du président américain Donald Trump lors des négociations commerciales.

Dans une lettre adressée à Mark Carney, M. Poilievre a souligné qu’Ottawa a cédé à plusieurs exigences de M. Trump au cours de l’année écoulée, notamment en supprimant la taxe sur les services numériques et en levant les droits de douane de rétorsion imposés aux États-Unis.

Le chef de l'opposition estime que les Canadiens méritent un gouvernement qui fait preuve de fermeté, et que le Parti conservateur soutient les efforts de M. Carney visant à renforcer la position et le pouvoir de négociation du pays afin de conclure un accord sans droits de douane.

Une nouvelle série de droits de douane américains de 50 % sur toute une gamme de produits canadiens doit entrer en vigueur dans une dizaine de jours.

Les États-Unis ont cité le système de gestion de l’offre qui protège le secteur laitier canadien comme un principal source de friction commerciale, et M. Trump s’est plaint à plusieurs reprises du niveau d’accès des producteurs laitiers américains au marché canadien.

M. Carney a déclaré jeudi que son gouvernement restait fidèle au système de gestion de l’offre, alors que les Producteurs laitiers du Canada ont exhorté le gouvernement à ne pas faire de concessions concernant son secteur lors des négociations commerciales.

L'association laitière a également fait valoir que le Canada avait déjà fait plusieurs concessions, qui n'ont chaque fois donné lieu qu'à de nouvelles exigences.

La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Geneviève Cotnam est nommée juge en chef de la Cour d'appel du Québec

Publié à 9h00

Geneviève Cotnam est nommée juge en chef de la Cour d'appel du Québec

Le premier ministre Mark Carney a annoncé la nomination de Geneviève Cotnam comme nouvelle juge en chef de la Cour d'appel du Québec. Elle succédera à Manon Savard, qui a quitté ses fonctions le 10 août pour devenir juge surnuméraire. Mme Cotnam est juge à la Cour d'appel du Québec depuis 2018. Elle a fait partie des juges qui avaient ...

LIRE LA SUITE
Grève des ingénieurs du gouvernement: 150 chantiers de construction affectés

Publié hier à 18h00

Grève des ingénieurs du gouvernement: 150 chantiers de construction affectés

Environ 150 chantiers de construction sont ralentis ou paralysés par la grève des ingénieurs du gouvernement, estime l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ). Des chantiers, surtout en région, sont ainsi affectés, déplorent à l'unisson l'ACRGTQ, l'Association des firmes de génie-conseil du Québec et Bitume ...

LIRE LA SUITE
Environnement: des amendes dix fois plus salées pour les entreprises délinquantes

Publié hier à 15h00

Environnement: des amendes dix fois plus salées pour les entreprises délinquantes

Le ministère de l'Environnement serre la vis: les entreprises qui «exercent des activités industrielles à risque élevé» seront passibles d’une amende dix fois plus élevée qu'auparavant si elles contreviennent à la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE). Par exemple, en cas de non-respect d'une condition d'une autorisation ministérielle, la ...

LIRE LA SUITE