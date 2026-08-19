Report de trois jours de l'imposition des droits de douane: les entreprises soulagées

Le sursis de trois jours accordé par les États-Unis avant l'imposition de nouveaux droits de douane de 50 % sur une multitude de produits canadiens est accueilli avec soulagement par le milieu des affaires.

Selon la Chambre de commerce du Canada, le report de l'application des droits de douane apporte un certain soulagement aux entreprises des deux côtés de la frontière.

Cependant, sa présidente et cheffe de la direction, Candace Laing, a noté dans un communiqué qu'un report ne s'accompagne pas de la certitude d'un accord provisoire signé.

«Cette situation d’incertitude n’est l’issue souhaitée par personne — le temps presse», a déclaré Mme Laing.

«Nous félicitons l’équipe de négociation pour son travail et le sens de l’urgence dont elle a fait preuve cette semaine, et nous l’appelons à poursuivre sur cette lancée: en fin de compte, une économie nord-américaine résiliente et intégrée serait plus forte pour tous», a-t-elle plaidé.

Le Canada a temporairement échappé aux droits de douane de 50 % sur environ 28 milliards $ de marchandises que les États-Unis devaient commencer à imposer dans la nuit de mardi à mercredi.

Le président américain, Donald Trump, a annoncé mardi soir qu’il reportait l’application de ces droits de douane de trois jours.

«J’ai suspendu les droits de douane de 50 % à l’encontre du Canada (…) étant donné que le Canada et les États-Unis, sous réserve de la finalisation des documents, ont conclu un ACCORD», a écrit M. Trump sur les réseaux sociaux.

Dans son premier message, le président républicain a évoqué l’oléoduc Keystone XL. Il a ensuite publié une image fictive le représentant en train d’enfoncer une illustration de l’oléoduc dans le sol.

Le représentant américain au Commerce a pour sa part indiqué sur les réseaux sociaux que l'accord inclurait un accès complet au marché pour tous les produits américains, des engagements en matière de sécurité économique et un alignement sur le commerce numérique.

Réagissant à ces informations, le premier ministre Mark Carney a souligné dans un communiqué que des «progrès substantiels ont été réalisés, bien qu’il reste encore du travail important à accomplir».

«Pendant que nous poursuivons ce travail, le Canada demeure déterminé à bâtir une économie plus forte, plus indépendante et plus compétitive au pays», a-t-il ajouté.

M. Carney n'a pas fait mention du projet d'oléoduc Keystone XL dans sa déclaration écrite.

Des questions

Le prédécesseur de M. Trump à la Maison-Blanche, Joe Biden, avait signé un décret visant à révoquer l’autorisation de l'oléoduc Keystone XL, qui aurait acheminé du pétrole de l’Alberta vers le Nebraska, en raison de préoccupations liées aux changements climatiques.

M. Trump est revenu au pouvoir bien décidé à infirmer cette décision. Plus tôt cette année, il a signé un décret autorisant la relance de certaines parties du projet.

On ignore dans quelle mesure les négociations commerciales entre les responsables canadiens et américains ont porté sur ce projet énergétique. M. Carney s’est une fois de plus entretenu au téléphone avec M. Trump mardi.

Dan Kelly, président et chef de la direction de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, estime que, si les États-Unis levaient la menace de droits de douane de 50 % et approuvaient l’oléoduc Keystone XL, il s’agirait là de «deux avancées majeures dans la bonne direction, qui apporteraient un soulagement nécessaire à court terme à de nombreuses petites entreprises».

«Mais nous devons voir si des progrès ont été réalisés concernant les droits de douane sectoriels existants (acier, aluminium, bois d’œuvre, automobiles) pour évaluer pleinement tout accord provisoire global», a-t-il précisé sur les réseaux sociaux.

De nombreux produits visés

De son côté, le président du Conseil des spiritueux des États-Unis, Chris Swonger, a mentionné que son organisation saluait la volonté de Donald Trump de rétablir l’accès des spiritueux américains à l’ensemble du territoire canadien.

Plusieurs provinces ont retiré les spiritueux américains des tablettes l’année dernière après l’imposition de droits de douane par M. Trump. Cette mesure reste en vigueur dans huit d’entre elles.

«Ces interdictions provinciales ont entraîné une chute de plus de 70 % des exportations de spiritueux américains, laissant les distillateurs américains pris au piège au cœur d’un différend commercial plus large», a dénoncé M. Swonger dans un communiqué.

«Alors que les discussions se poursuivront au cours des prochains jours, nous encourageons les dirigeants des deux côtés de la frontière à parvenir à une solution négociée», a-t-il affirmé.

Les droits de douane de 50 % auraient visé toute une gamme de produits canadiens, allant des bâtons de hockey et du miel au vin et au ciment.

De hauts responsables d’Ottawa s’étaient rendus à Washington pour négocier un accord avec leurs homologues américains afin d’empêcher l’imposition de ces droits de douane.

Les responsables canadiens cherchaient également à obtenir un allègement des droits de douane existants qui visent l’acier, l’aluminium, le bois d’œuvre et les automobiles.

La Presse Canadienne