Durera 39 jours
La campagne électorale québécoise sera déclenchée jeudi
Les partis politiques au Québec entameront jeudi matin un marathon de 39 jours pour convaincre les électeurs qu'ils sont prêts à former le prochain gouvernement dans un contexte de turbulence avec la guerre commerciale qui sévit au pays.
La première ministre du Québec, Christine Fréchette, tiendra en matinée un conseil des ministres, après quoi elle rencontrera la lieutenante-gouverneure, Manon Jeannotte, ce qui pavera la voie au déclenchement de la campagne électorale.
En vertu du système électoral québécois, le chef du gouvernement du Québec doit demander symboliquement au lieutenant-gouverneur, représentant du Roi, de dissoudre l'Assemblée nationale pour déclencher la campagne électorale.
Les élections québécoises sont prévues le 5 octobre prochain, ce qui signifie que la campagne électorale durera 39 jours.
En vue de la dissolution, la Coalition avenir Québec (CAQ) détient 79 députés, contre 18 pour le Parti libéral du Québec (PLQ), 11 pour Québec solidaire (QS) et 7 pour le Parti québécois (PQ). Le Parti conservateur du Québec détenait une députée, et il y avait neuf députés indépendants.
Mme Fréchette a succédé à François Legault il y a quelques mois pour diriger la CAQ en campagne électorale. Elle fera face au libéral Charles Milliard, au péquiste Paul St-Pierre Plamondon et à la porte-parole solidaire Ruba Ghazal, qui est l'aspirante première ministre. Éric Duhaime est sur le bloc de départ pour les conservateurs.
La guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis risque de jouer un grand rôle dans la campagne électorale, étant donné que la province est affectée par les droits de douane imposés par l'administration Trump. Après l'imposition de nouveaux droits de douane par les États-Unis, le gouvernement canadien de Mark Carney a choisi de riposter avec ses propres mesures de rétorsion aux Américains. Le Canada a choisi de quitter la table des négociations avec les États-Unis la semaine dernière.
La Presse Canadienne
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