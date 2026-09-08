Ils visent des dizaines de produits en provenance des États-Unis
Alerte: Les droits de douane de rétorsion du Canada entrent en vigueur
Les droits de douane de rétorsion imposés par le Canada sur les produits américains sont désormais en vigueur; ils visent des dizaines de produits en provenance des États-Unis, notamment le papier toilette, la crème solaire et le contreplaqué.
Ces droits de douane, compris entre 15 % et 50 %, ont été appliqués peu après minuit (heure de l'Est) à près de 28 milliards $ de produits américains.
Il s’agit exactement de la valeur des exportations canadiennes vers les États-Unis, qui avaient été frappés de droits de douane de 50 % le 22 août.
Les produits visés par le Canada font partie des produits canadiens soumis à des droits de douane par les États-Unis.
Le président américain Donald Trump a instauré ces nouveaux droits de douane après que le premier ministre Mark Carney a suspendu les négociations commerciales et accusé l’administration Trump de tenter d’imposer des exigences de dernière minute inacceptables qui auraient porté atteinte à la souveraineté du Canada.
La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante met en garde contre le risque de fermeture de petites entreprises en raison de la guerre commerciale, malgré les mesures prises par Ottawa pour soutenir les secteurs touchés.
La Presse Canadienne
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