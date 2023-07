OMS: en vertu de preuves limitées, l'aspartame est possiblement cancérigène

La Société canadienne du cancer et Santé Canada étudieront la classification de l'aspartame comme possiblement cancérogène faite par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Jeudi soir, l'OMS a publié les conclusions de deux groupes d'experts indiquant qu'il existe des preuves limitées que l'édulcorant artificiel pourrait être associé au développement du cancer du foie. Mais elle a ajouté que l'aspartame est toujours considéré comme sûr à consommer, à condition de respecter la limite quotidienne recommandée actuelle.

Santé Canada et l'OMS recommandent la même limite de 40 milligrammes d'aspartame par kilogramme de poids corporel par jour.

Le Dr David Ma, professeur de sciences nutritionnelles à l'Université de Guelph, en Ontario, affirme qu'une personne pesant 70 kilogrammes devrait boire environ 15 canettes de boissons gazeuses diététiques par jour pour dépasser cette limite quotidienne.

L'OMS recommande de poursuivre les recherches sur l'aspartame pour déterminer plus définitivement s'il cause ou non le cancer.

La Presse Canadienne