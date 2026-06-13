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Santé

Contrat de 5 ans

Une entente de principe est conclue avec les pharmaciens propriétaires

Une entente de principe est conclue avec les pharmaciens propriétaires
Photo: La Presse Canadienne
durée

Une entente de principe a été conclue entre le gouvernement du Québec et l'association représentant les pharmaciens propriétaires.

D'une durée de cinq ans jusqu'en 2030 – la précédente entente était venue à échéance le 31 mars 2025 – l'entente touche près de 2100 pharmaciens propriétaires, a indiqué vendredi le cabinet de la présidente du Conseil du trésor, France-Élaine Duranceau.

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) a aussi fait état d'une entente de principe pour le renouvellement «de leur entente (...) et le déploiement du projet de loi 67».

Le projet de loi 67 vise à élargir certaines pratiques professionnelles dans le domaine de la santé et des services sociaux.

L'AQPP a indiqué dans un bref communiqué que l'entente de principe devait d'abord être présentée aux membres en assemblée générale extraordinaire et soumise à un vote. Le moment où se tiendra l'assemblée et le vote n'a pas été précisé.

Le gouvernement du Québec a soutenu vendredi que l'entente permettrait «une meilleure offre de services de proximité à la population, puisqu'elle tient compte des réalités opérationnelles des pharmaciens propriétaires et du rôle accru qu'ils jouent dans la prise en charge de patients en première ligne grâce aux nouvelles activités cliniques qui leur sont confiées».

Ces activités touchent notamment la prescription, la substitution et l'administration de médicaments, a indiqué Québec dans un communiqué, ajoutant que le contenu de l'entente resterait confidentiel jusqu'à ce que les membres se soient prononcés.

La Presse Canadienne

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