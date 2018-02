Comment faire face à un problème de trésorerie ?

Article commandité

Il n’est pas rare qu’une entreprise traverse une difficulté financière passagère. Qu’il s’agisse d’un manque d’argent ou d’un manque de liquidités, l’important est d’en connaître les causes pour mettre en œuvre les bonnes solutions et éviter que cela se reproduise.

Identifier les raisons du problème

La première démarche sera donc d’identifier les causes du manque de trésorerie : un paiement obligatoire non prévu, un achat de stock plus important et non planifié, une rentrée d’argent différée du fait d’un retard de paiement ou d’une échéance reportée…

Se poser les bonnes questions sur la gestion de son entreprise

Un stock plus important est-il nécessaire ? Avez-vous acheté beaucoup de fournitures simplement pour bénéficier d’une offre ? Avez-vous procédé à un inventaire précis au préalable ? Quels sont vos besoins réels ? Vous aurez après cela intérêt à adopter une politique d’achat adéquate.

Vos encours client sont-ils bien gérés ? Facturez-vous dès la livraison ? Procédez-vous à une mise à jour régulière ? Une relance automatique est-elle en place ? Quelle est votre politique de retards ? Avez-vous organisé les formes et les délais de communication avec vos clients sur ce sujet? Des courriers recommandés sont-ils prévus ? Un agent de recouvrement ? Toutes ces questions vous permettront de mettre en place non seulement une meilleure gestion des factures mais peut-être aussi un système de récompense en cas de règlement anticipé ou hâtif, ou encore la possibilité de fractionner les paiements pour mieux gérer la circulation de l’argent.

Votre unité de production est-elle rentable ? Votre gamme de produits est-elle bien gérée ? Qu’en est-il de l’organisation du travail ? Pour le savoir et y remédier par de bonnes techniques de gestion, contactez un cabinet comptable. Son expertise est précieuse. Vous profiterez de conseils personnalisés.

Négocier

Plutôt que de demander un crédit à votre banque, vous pourriez anticiper pour négocier :

Un découvert à l’aide de justificatifs de factures ou une mobilisation partielle de votre chiffre d’affaires,

La gestion vos dépôts pour avoir de l’argent disponible plus rapidement,

Le placement de votre argent pour le faire fructifier si votre exploitation est saisonnière.

Bien gérer les risques

Souscrire à des assurances protégeant votre patrimoine en cas de sinistre vous permettra de transférer un certain nombre de risques financiers: responsabilité civile d’entreprise, garanties bâtiment et équipements, assurance-vie…

Si votre problème de trésorerie est récurrent, il y a peut-être des erreurs de gestion à corriger rapidement. Il est donc très important de procéder à cette analyse.