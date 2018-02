Article commandité

Vous vous sentez l’âme d’un aventurier ? Vous voulez organiser un super voyage plein de découvertes et de rebondissements dans un pays inconnu ? Voici 4 étapes incontournables pour préparer un voyage d'aventures à l'étranger !

Quel type d’aventure recherchez-vous ?

D’abord, vous devez bien clarifier vos attentes, pour faire les bons choix. Plus précisément, quel type d’aventure recherchez-vous ? Safari, escalade de monts enneigés, spéléologie, sports extrêmes, expédition dans une forêt tropicale, traversée du désert en voiture, trekking, etc. Les options sont nombreuses !

Commencez donc par vous demander quel voyage d’aventures vous intéresse.

Le choix de la destination

Sur cette base, vous pouvez alors sélectionner votre destination. Le choix du pays dépendra essentiellement des sensations fortes recherchées.

Voici quelques exemples de destinations, selon les aventures envisagées :

Pour un safari, rien de tel que l’Afrique.

Vous voulez défier les vagues en surfant ? Direction l’Océanie ou Hawaii !

Vous souhaitez repousser vos limites dans des montagnes enneigées : escaladez l’Himalaya.

Équipez-vous

Puis, selon le type d’aventure choisi et la destination sélectionnée, vous devez vous équiper en conséquence. Cela comprend les vêtements, les accessoires, les produits d’hygiène et de santé, et tout autre matériel requis.

Plus précisément, prévoyez des vêtements suffisamment modulables, que vous pourrez adapter en fonction des situations. Emportez aussi lunettes de soleil, bonnets, chapeaux, gants, chaussures, etc. en cohérence avec votre séjour. Bien sûr, prévoyez l’équipement spécifique à votre activité d’aventure (ou bien louez-le sur place).

Et surtout, amenez une trousse à pharmacie et tous les produits d’hygiène dont vous avez besoin. De cette façon, vous ne serez pas pris au dépourvu !

Les démarches nécessaires

Pour finir, si vous envisagez une destination exotique, vous devrez effectuer des démarches administratives et médicales. Au niveau administratif, renseignez-vous bien sur les exigences de votre pays d’accueil : visa, documents à fournir, délais à respecter, etc.

De même, il est impératif d’être paré au niveau médical. Consultez donc votre médecin pour réaliser un bilan de santé complet. Assurez-vous aussi que tous vos vaccins sont à jour et effectuez les vaccins obligatoires selon votre destination (hépatites, influenza, fièvre typhoïde, rage, etc.). Sachez que vous pouvez recevoir des vaccins dans une clinique privée à moindre coût. Et surtout, attention aux délais !

Conclusion

Suivez ces 4 étapes et votre voyage d'aventures à l'étranger sera inoubliable !