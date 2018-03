Entreprises : comment conserver votre leadership ?

Article commandité

Gagner des parts de marché est un défi constant pour les entreprises. Pour faire face à la concurrence, de nombreux efforts doivent être faits. Mais en pratique, comment votre entreprise peut-elle conserver son leadership ?

Sachez vous adapter

D’abord, votre entreprise doit à tout prix être capable de s’adapter pour conserver son leadership. Le monde est en constante évolution. Garder une position de leader suppose donc de suivre les évolutions, voire d’être à l’origine de nouvelles tendances.

Pour cela, vous devez effectuer une veille continue sur votre propre secteur, mais aussi sur d’autres secteurs. Nouveautés, besoins des consommateurs, évolution des attentes, changement de régulations, etc. N’omettez aucun aspect et surtout, sachez vous remettre en question.

Cela vous aidera ensuite à adapter votre offre, vos produits / services, votre approche commerciale, vos processus de production, etc. Tout pour rester en tête de file !

Soyez innovant pour rester leader

Dans la continuité du point précédent, votre entreprise pourra conserver son leadership en se montrant suffisamment innovante. Pas question de se reposer sur ses lauriers ! Au contraire, les évolutions technologiques et les attentes des consommateurs changent constamment. Votre activité doit donc être aussi réactive que possible, voire proactive !

L’idée est de proposer des nouveautés avant vos concurrents, pour acquérir une vraie position de pionnier et de leader, et capter les tout premiers clients. À cet effet, misez sur la R et D, en plus de la veille. La recherche et le développement sont essentiels pour pouvoir trouver de nouvelles idées et concrétiser des innovations.

Gagnez de nouveaux marchés

Enfin, vous pouvez affirmer la position de leader de votre entreprise en gagnant de nouveaux marchés. Si votre leadership est déjà important sur votre propre marché, vous possédez déjà une légitimité et une reconnaissance, qui vous aideront à percer plus facilement en dehors.

Concrètement, gagner de nouveaux marchés peut consister à :

Étendre votre gamme, en proposant d’autres versions de vos produits ou même des dérivés.

Élargir votre cible, en visant d’autres types de consommateurs (soit en adaptant votre offre, soit en ajustant votre marketing).

Viser l’international, pour vendre à l’étranger. Dans ce cas, vous devrez vous adapter au contexte local spécifique. Et pour traduire tous vos contenus avec le plus grand soin, faites appel à un service de traduction à Montréal exigeant.

Conclusion

Adaptation, innovation et internationalisation sont trois facteurs clés pour converser le leadership de votre entreprise.