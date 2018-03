5 raisons de déléguer sa gestion comptable

Article commandité

De nombreuses fonctions d’une entreprise peuvent être externalisées. Notamment, vous pouvez tout à fait faire appel à l'expertise d'un comptable agréé à Montréal pour effectuer votre comptabilité. Voici 5 bonnes raisons de déléguer votre gestion comptable !

Des compétences pointues

Tout d’abord, le premier avantage de la faire appel à un comptable agréé est l’accès à des compétences pointues. Un cabinet ou même un expert-comptable indépendant possède les qualifications nécessaires pour gérer votre comptabilité, afin qu’elle soit conforme aux standards comptables en vigueur. Il peut même vous conseiller.

Dans la même idée, un comptable professionnel possède tous les outils nécessaires (notamment les logiciels) pour effectuer une comptabilité propre et efficace.

Plus de temps pour vos propres missions

Ensuite, en faisant appel à un comptable certifié pour gérer votre comptabilité, vous gagnez un temps précieux pour vos propres missions. En effet, la gestion comptable demande des compétences spécifiques et une certaine maîtrise. Si vous ne les possédez pas, vous perdez beaucoup de temps, contrairement à un expert-comptable qui peut gérer ces tâches bien plus efficacement.

Ainsi, mieux vaut ne pas gâcher votre temps en tentant de gérer votre comptabilité par vous-même. Confiez-la à un expert !

Moins d’erreurs

De plus, déléguer votre gestion comptable limite grandement les risques d’erreurs. Puisqu’un comptable professionnel connaît son métier et possède les compétences requises pour l’effectuer, il fait moins d’erreurs. Il est également plus à même d’identifier les éventuels pièges et points d’attention.

Par ailleurs, le comptable engage sa responsabilité lorsqu’il gère vos comptes. S’il fait une erreur, il doit donc en assumer les conséquences.

Des comptes optimisés

Comme évoqué précédemment, le comptable certifié a une excellente connaissance et maîtrise des mécanismes comptables. Fort de son expérience, il est capable d’optimiser votre comptabilité, pour vous faire réaliser des économies. Alors qu’en gérant seul votre comptabilité, vous n’envisageriez même pas ces options d’optimisation.

Des économies financières

Enfin, même si un comptable représente un certain coût, il peut s’avérer particulièrement rentable pour vous. Au lieu de recruter un comptable en interne (et donc de lui verser un salaire mensuel fixe), vous payez votre comptable externe quand vous en avez besoin.

Et ayant plus de temps à consacrer à vos tâches, vous développez votre activité et augmentez vos revenus. Pour finir, les optimisations comptables du professionnel vous font aussi gagner de l’argent.

Conclusion

Déléguer sa gestion comptable est donc une option particulièrement avantageuse !