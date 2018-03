Aménagement extérieur : les tendances de 2018

Article commandité

Vous désirez ajouter une touche de style à votre décor en vue de la belle saison qui s’en vient? Avez-vous déjà pensé à l’aménagement paysager comme méthode de mise en valeur de votre résidence? Sinon, vous devriez, car cela vous permet non seulement d’enjoliver votre espace, mais en plus de faire prendre de la valeur à votre construction.

Pour cela, il importe d’utiliser les bons matériaux et les bonnes techniques et d’engager un expert au besoin. Pour vous aider à concevoir votre nouveau décor, voici les tendances 2018 en matière d’aménagement extérieur.

Le prolongement des espaces de vie intérieurs

L’une des tendances qui risquent de s’accentuer au cours des prochaines années est le prolongement des espaces de vie intérieurs… à l’extérieur. En effet, les gens sont de plus en plus nombreux à opter pour l’aménagement d’une cuisine extérieure avec BBQ et meubles de jardin. Quoi de plus agréable que de savourer un repas entre amis ou en famille à l’extérieur, dans un espace bien aménagé, sur le bord de la piscine? Le salon avec foyer extérieur est également tendance, de même que le bureau de travail aménagé à même le jardin.

L’espace extérieur maximisé

Une autre tendance observée dans le domaine de l’aménagement extérieur est la maximisation de l’espace extérieur. Puisque plusieurs d’entre nous sommes contraints de vivre dans des espaces plus petits, notamment en milieu urbain, il arrive que l’on n’ait pas toujours la superficie d’espace que l’on désire pour sa cour. En ce sens, certaines techniques d’aménagement paysager (pose de pavé uni, ajout de plantes et de graminées) permettent d’agrandir les plus petits espaces.

Le style épuré et contemporain

Côté style, la tendance est au décor zen, épuré et contemporain. Ainsi, les meubles de jardin aux allures linéaires et aux couleurs sobres ont la cote. Les mots d’ordre sont simplicité, sobriété, et parfois une touche d’exotisme. Moins vous en avez, mieux c’est. Des matériaux tels que le bois, le bois exotique et le pavé uni permettent de créer des décors au goût du jour.

Le pavé uni et le mélange des matériaux

Concernant le choix des matériaux, le pavé uni semble être l’un des favoris des consommateurs. Non seulement il s’agit d’un matériau durable, mais en plus, il est esthétique et polyvalent et permet de créer plusieurs styles de décor. On peut s’en servir pour construire des contours de piscine, des murets de jardin ou encore des entrées de garage. Qui plus est, il s’agence bien avec d’autres matériaux tels que le bois, le béton ou la pierre. Puisque la tendance est au mélange des matériaux, n’hésitez pas à vous en servir pour créer des décors uniques et personnalisés.

L’éclairage paysager

Un autre mouvement qui prend de l’ampleur, en matière d’aménagement extérieur, est l’éclairage paysager. Que ce soit pour éclairer votre piscine ou votre terrasse, l’éclairage de jardin peut faire toute la différence entre un décor ordinaire et un autre spectaculaire. Un spécialiste en aménagement extérieur saura sans contredit vous conseiller sur le style d’éclairage qui conviendra le mieux à votre projet et vos besoins. Au besoin, n’hésitez pas à faire affaire avec un expert pour avoir un décor tendance et au goût du jour!