Le Gouvernement du Québec souligne la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie

Le Gouvernement du Québec est fier de souligner, aujourd'hui, la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, qui se tient cette année sous le thème Les droits LGBT dans le monde. Pour l'occasion et par solidarité envers les personnes de minorités sexuelles et de genre, l'hôtel du Parlement déploie le drapeau arc-en-ciel.

La ministre de la Justice et procureure générale du Québec, Stéphanie Vallée, a prononcé une motion à l'Assemblée nationale à titre de ministre responsable de la lutte contre l'homophobie.

Cette motion rappelle les actions posées par le Gouvernement du Québec pour favoriser la pleine reconnaissance des droits des personnes LGBT et accroître les connaissances et l'ouverture de la population en matière de diversité sexuelle et de genre.

Citations :

« Grâce à l'initiative de la Fondation Émergence, c'est ici, au Québec, qu'est née la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, célébrée aujourd'hui dans plusieurs pays à travers le monde. Au cours des dernières années, notre gouvernement de même que les organismes communautaires et LGBT ont posé de nombreuses actions qui démontrent que le Québec est un chef de file en la matière. Ensemble, bâtissons un nouveau Québec plus juste et équitable. »

Philippe Couillard, premier ministre du Québec

« Cette journée internationale est l'occasion de célébrer les avancées visant à accroître l'égalité juridique et sociale des personnes de minorités sexuelles. Chaque être humain a le droit de vivre dans un milieu sécuritaire et inclusif. Nous avons toutes et tous un rôle à jouer pour faire évoluer les mentalités, notamment en mobilisant nos pairs et notre entourage à lutter contre toute forme de discrimination. »

Stéphanie Vallée, ministre de la Justice, procureure générale du Québec et ministre responsable de la lutte contre l'homophobie

« Encore aujourd'hui, l'homosexualité est criminalisée dans 72 États. Cette réalité nous rappelle l'importance de se mobiliser, notamment dans notre action internationale, et c'est pourquoi je suis particulièrement interpellée par le thème de cette année, Les droits LGBT dans le monde. Ce thème, choisi par la Fondation Émergence, s'inspire directement de la nouvelle Politique internationale du Québec, ce qui nous encourage d'autant plus à poursuivre notre ferme engagement en faveur de cette cause. »

Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales et de la Francophonie