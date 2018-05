Christian Picard, invite la population à signer le registre

Le candidat du Parti Québécois de la circonscription de Chambly, Christian Picard, ira signer le registre permettant aux citoyens désirant que le règlement d’emprunt pour l’achat de deux terrains fasse l’objet d’un scrutin référendaire.

« Contrairement à ce que certains essaient de nous faire croire, l’aménagement d’un carrefour giratoire sur l’ancien golf ne permettra pas de réduire la congestion sur la route 112 ou de faciliter l’accès à Chambly. Le seul but de cette opération est de rendre inévitable la transformation de l’ancien golf en développement immobilier, ajoutant par le fait même des centaines de voitures sur un réseau routier déjà surchargé. » précise Christian Picard.

Il invite une nouvelle fois le plus grand nombre de citoyens à signer le registre afin de s’opposer à ce développement déraisonnable et à la surcharge du réseau routier.

« Il est évident pour tous les citoyens de la région que notre réseau routier et nos infrastructures de transports sont surchargés. Il est donc irresponsable d'ajouter un développement aussi agressif avant même de mettre en place des solutions», soutient M. Picard.

Parc nature relié à la Ceinture verte et bleu

Dans sa démarche, le candidat du Parti Québécois répète que le projet de la Ville aurait pour effet de compromettre irrémédiablement celui de création d’un parc nature sur l’ancien terrain de golf, l’un des derniers espaces verts à Chambly.

« Je souhaite que ce parc nature soit intégré au projet de Ceinture verte et bleu autour du Grand Montréal. Il s’agit là d’un projet rassembleur permettant de valoriser les milieux naturels. » explique Christian Picard

Ce projet comporte de nombreux bénéfices environnementaux et sociaux pour les citoyens. Notamment l’amélioration de la qualité de l’eau et de l’air, l’augmentation de la biodiversité, la diminution des fréquences d’inondation et la diminution des îlots de chaleur urbains.

« La signature du registre représente un geste important pour la préservation de notre environnement et de notre qualité de vie », de conclure Christian Picard.