6 destinations très tendance pour jeunes mariés

Le choix du voyage de noces est toujours une décision importante dans un mariage. Il répond à la fois à un rêve de toujours et à une promesse de bonheur qui se veut inoubliable. Du plus classique au plus insolite, il y en a pour tous les goûts sur la planète ! Voici les plus tendance.

1.L’Italie

Le romantisme italien est intemporel, surtout sur la côte italienne. Préférez les îles napolitaines au printemps et à l’automne : Procida l’authentique et Capri la célèbre. Positano est également réputée pour être une ville de choix pour une lune de miel.

Dans les terres, la Toscane vous promet bien des surprises. Le coucher de soleil sur le pont de l’Arno à Florence sera inoubliable, les tons chatoyants des façades de la ville aussi.

2.La France

Paris reste un grand classique avec ses hôtels et ses musées, mais aussi ses quartiers atypiques : la Butte Montmartre, les jardins du Luxembourg ou les quais de la Seine. Une soirée au Moulin Rouge, un petit déjeuner chez Angelina rue de Rivoli et vous serez comblé.

3.Les îles Fidji

Cap sur la carte postale et les vacances au soleil. Vous rêvez du paradis ? Vous le trouverez assurément aux îles Fidji, entre mer turquoise, plage de sable fin et hôtel de luxe avec majordome, un vrai conte de fées.

4.Bora-Bora

Autre carte postale en plus romantique encore : Bora-Bora vous propose des bungalows sur pilotis pour une détente de rêve et une intimité garantie. Mais les plus sportifs s’adonneront avec joie à des excursions étonnantes.

5.Le Mexique

Direction le Yucatan, encore très traditionnel, la terre tant adorée de Frida Khalo. Posez vos valises à Bélize au bord de la mer des Caraïbes, dans un hôtel les pieds dans l’eau. Vous y serez coupé du monde : pas de connexion internet, ni téléphone, ni télévision, juste la nature et vous. N’hésitez pas à recourir à une agence de voyages pour lune de miel pour y organiser votre séjour.

6.Le désert de l’Arizona

Plus insolite, le désert de l’Arizona a de quoi surprendre les amoureux : un hôtel de luxe au pied des montagnes Rocheuses et au cœur des plaines arides, juste en face des Four Corner. Une aventure unique vous y attend : Grand Canyon, Monument Valley, paysages époustouflants sur les traces des Indiens Navajos. Une lune de miel loin des sentiers battus.