Vivre sereinement son projet de rénovation

Rénover sa maison n’est jamais de tout repos et votre patience risque d’être mise à l’épreuve. Pour gérer au mieux ce projet d’habitation, il est vivement recommandé de tout planifier pour s’éviter des imprévus de même que des mauvaises surprises. Alors, que vous soyez seul, en couple, ou en famille, voici quelques conseils pour vivre sereinement votre projet de rénovation.

Planifier le budget

L’argent occupe une place prépondérante dans la plupart des foyers. D’ailleurs, un dépassement de budget peut facilement mettre à mal les finances de votre famille. Il est donc nécessaire de se fixer un budget maximum pour s’assurer de ne pas le dépasser, mais prévoyez tout de même un montant supplémentaire de 10% à 20% de la somme initiale du projet pour d’éventuels petits imprévus.

D’un autre côté, il est vivement recommandé de faire visiter le lieu des travaux à l’entrepreneur avant de définir les termes du contrat. Ceci lui permettra d’avoir une vision plus concrète des travaux à réaliser, tout en prenant note des difficultés qui peuvent faire grimper le coût de construction. De la même manière, la qualité des matériaux choisis ou la rapidité dans l’exécution des travaux peuvent considérablement faire gonfler la facture.

Un projet de rénovation réussi commence par le choix de l’entrepreneur, alors n’hésitez pas à comparer les soumissions de 3 ou 4 professionnels avant de faire votre choix. Ce petit investissement en temps pourrait vous faire économiser bien plus que vous ne le pensez.

Sélectionner son entrepreneur

Le choix de l’entrepreneur dans un projet de rénovation est crucial et devrait toujours se baser sur son expérience et ses compétences. Quel que soit l’entrepreneur sélectionné et même si celui-ci vous a été recommandé par un ami très proche, ne négligez jamais l’étape de vérification. N’importe quel entrepreneur expérimenté pourrait facilement vous fournir plusieurs références pour que vous puissiez discuter avec d’anciens clients et vous assurer de la qualité de son travail.

Un autre élément majeur dont vous devriez vous assurer est la détention des licences requises pour mener à bien les travaux demandés. Il vous suffira alors de vérifier le numéro de permis de l’entrepreneur sur le site de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). Vous avez également la possibilité de vérifier d’autres informations comme les plaintes et les amendes auprès de l’Office de la protection du consommateur du Québec.

L’entrepreneur doit être en mesure de vous présenter un devis qui détaille l’ensemble des travaux à réaliser, l’échéancier à respecter ainsi que le budget demandé. De la même manière, les informations professionnelles comme le numéro de licence RBQ ou le numéro de permis commercial doivent figurer sur le devis afin que vous puissiez faire les vérifications nécessaires.

Dans le cas où l’entrepreneur rechigne à vous fournir ces informations ou refuse de signer un contrat en bonne et due forme, alors fuyez sans tarder, car en cas de problème, vous risquez de ne pas être protégé. Un dernier conseil serait de veiller à ce que l’entrepreneur ait bel et bien une assurance responsabilité civile afin d’éviter toute problématique reliée à une blessure ou à un incident lors de l’exécution des travaux.

Choisir de partir ou rester durant les travaux

Vous l’aurez compris, un projet de rénovation peut être source de stress, que ce soit avant ou pendant la réalisation du projet. En effet, même si vous trouvez un entrepreneur de confiance les choses ne se déroulent pas forcément comme vous l’avez imaginé. Retard dans la livraison des matériaux, dépassement des délais, détection d’un problème donné, il est vivement recommandé de rester indulgent pour ne pas perdre patience.

Sachez qu’il n’est pas rare que les couples souffrent de la situation, car le quotidien devient fortement chamboulé, de même que la quiétude que vous appréciez tant. La question de rester ou de partir peut facilement se poser, en particulier si ces travaux perturbent la tranquillité de vos enfants.

Dans la mesure où les travaux entrepris sont de grande envergure, cette option serait préférable, notamment si vous avez des proches prêts à vous accueillir. En effet, le bruit occasionné, les objets déplacés et la poussière qui s’accumule peuvent rapidement vous faire détester votre maison et perturber l’équilibre de votre famille.

Rénover soi-même: une fausse bonne idée?

Il est vrai qu’on peut facilement être tenté d’entamer soi-même ses travaux de rénovation pour s’éviter les mauvaises surprises. Méfiez-vous, car au Québec, toutes les rénovations ne sont pas permises si vous ne disposez pas des permis nécessaires. Des organismes comme la Commission de la construction du Québec (CCQ) veillent au grain pour s’assurer de la conformité des travaux effectués et des compétences des personnes responsables de la rénovation.

Alors, bien que vous soyez un grand bricoleur, informez-vous d’abord sur les travaux que vous avez le droit de réaliser pour vous éviter des amandes salées. Sinon, vous pouvez toujours opter pour un professionnel certifié qui saura vous fournir un travail de qualité et vous assurer de garder votre tranquillité d’esprit.

