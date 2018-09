Gestion des RH : quels enjeux pour la compétitivité de votre entreprise ?

Les ressources humaines doivent être au cœur de toute stratégie d’entreprise. C’est en effet le capital humain et sa capacité d’innovation qui contribuent à ses performances, sa réactivité et sa compétitivité. Pour cela, il faut non seulement recruter des talents très divers, mais aussi les former et les fidéliser. Quelle stratégie adopter dans le cas d’une PME manquant de moyens ?

Faire un état des lieux

L’état des lieux met en avant le potentiel de l’existant face aux facteurs environnementaux : la concurrence, l’analyse des compétences nécessaires au développement de l’entreprise, ses forces et ses faiblesses, les formations ou les recrutements nécessaires. Certains indicateurs sont à prendre en compte pour la mise en place d’une stratégie adéquate : la productivité des salariés, leur satisfaction dans leur environnement de travail, le turn-over, les dysfonctionnements éventuels…

Cette synthèse est capitale. Or les PME ne disposent pas forcément d’un service RH digne de ce nom. Le plus souvent celui-ci est assuré par le chef d’entreprise et le comptable et se réduit à la gestion de la paie, le volet recrutement et formation étant considéré comme trop chronophage. Le seul avantage d’une telle organisation est la proximité du chef d’entreprise avec ses salariés et le lien étroit qu’il est capable d’entretenir avec eux. Le dialogue s’en trouve favorisé et les conflits facilement gérés du fait de la bonne connaissance des uns et des autres. Néanmoins, l’administration du personnel ne suffit pas à assurer la compétitivité de l’entreprise.

Mettre en place une vraie gestion des ressources humaines

À partir du constat mis en exergue par l’état des lieux, un certain nombre de mesures pourront être mises en place :

Définir une politique de recrutement avec l’aide d’un prestataire extérieur. Un cabinet de recrutement vous aidera à fixer des objectifs, chercher des candidats, trier leur CV, organiser les entretiens, suivre les candidatures,

Faire un travail sur la marque de l’entreprise pour séduire et fidéliser vos futurs collaborateurs,

Assurer un suivi personnalisé de leur évolution au sein de votre entreprise par un plan de carrière attractif,

Optimiser la gestion des horaires de travail pour dégager du temps à la gestion des RH et notamment à l’anticipation des besoins en compétences. Les évolutions technologiques sont en perpétuel mouvement, il est donc indispensable de planifier des formations.

Externaliser le volet formation de manière à déléguer l’organisation, la gestion du budget et le suivi sur le terrain.

Développer la communication interne

La communication interne est un outil de promotion de la culture d’entreprise. Elle favorise les échanges entre les différents métiers et fédère autour de la marque.