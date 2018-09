4 investissements rentables pour débutants

Commencer à investir tôt a l’avantage indéniable de pouvoir faire fructifier son argent plus longtemps, les gains seront donc plus importants. Mais il ne faut cependant pas perdre de vue les règles de l’impôt pour le réduire. Il y a donc tout intérêt à diversifier ses investissements. Quels sont les plus rentables de ce point de vue ?

1.La bourse

La bourse est un bon moyen de faire des profits importants, même si l’on est débutant1. En apprenant comment investir en bourse, vous posséderez les techniques requises. Il n’y a en effet pas de place ni pour le feeling ni pour les paris, vous risqueriez de trop y perdre. Il vous faut développer une capacité d’analyse, savoir miser gros sur des choix à coup sûr gagnants, savoir acheter quand il faut et vendre avant la faillite ! Vous conditionnerez un bon mental également : la peur, la cupidité et l’angoisse sont les ennemis jurés des bons courtiers.

2.Le CELI

Le CELI est un compte épargne libre d’impôts. Vous avez la possibilité d’investir environ jusqu’à 5 500 dollars par an, le plafond est recalculé tous les ans. Les retraits ne sont pas imposables, vous pouvez donc réaliser différents projets quand vous le souhaitez. Cette épargne fructifie sous la forme d’obligations ou de fonds commun de placement à taux fixes. Il suffit pour en ouvrir un d’avoir 18 ans et un NAS valide. Aucune obligation de travailler n’est exigée.

3.Le REER

Le REER est davantage une épargne retraite. Il faut travailler pour pouvoir y cotiser. Les placements ne sont pas imposables tant que vous n’y touchez pas. Votre argent n’est pas bloqué pour autant, vous pouvez retirer de l’argent pour financer une partie de votre résidence principale par exemple. Il est possible de faire des versements mensuels ou annuels.

4.L’immobilier

L’immobilier est un placement de choix pour se constituer un patrimoine solide. Le marché est stable et les taux particulièrement bas. Certains investisseurs financent même leur projet par une hypothèque à 100%, les loyers servant à payer les échéances. Selon votre investissement et sa rentabilité, ils pourront même payer l’entretien et les réparations. De nombreuses déductions fiscales sont prévues dans ce cas.

L’intérêt de l’immobilier est qu’un immeuble prendra de la valeur quoiqu’il arrive. Si vous choisissez d’investir dans l’ancien, la rénovation vous ouvrira également des droits à réductions d’impôts et des remises de taxes, voire des subventions fédérales, gouvernementales ou municipales. De plus, vous pourrez augmenter les loyers une fois rénovés. Et en étant propriétaire occupant, vous réaliserez des économies.