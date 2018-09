Une volt en autopartage à la Ville de Carignan très bientôt

Dans une intention de minimiser l’impact écologique des déplacements en région, la Ville de Carignan comptera parmi les villes de la Montérégie qui offriront bientôt les services d'une Chevrolet Volt en autopartage à sa population.

Les Villes de Saint-Jean-Baptiste, Beloeil, McMasterville, Mont-St-Hilaire et Saint-Basile-le-Grand participent aussi au projet et mettront un véhicule électrique à la disposition de leurs citoyens.

Qu'est-ce que l'autopartage?

Ce service d’autopartage permet aux résidents d’une même ville de profiter du libre-service d’un véhicule en fonction de leurs besoins, un peu à la manière de Communauto à Montréal. Les usagers payeront le service en fonction de leur utilisation

Sondage

Autonomik et le milieu communautaire de la Montérégie souhaite connaître votre opinion. Nous vous remercions de prendre quelques instants pour répondre au sondage ici-bas.

Ce questionnaire prend environ 10 minutes à compléter.

Autonomik en bref



Autonomik! est un organisme à but non-lucratif d’économie sociale, fondé en 2016 à l’initiative du milieu communautaire, dont la mission est de favoriser la mobilité de la population, des entreprises et des organismes en minimisant l’impact écologique des déplacements. Concrètement, Autonomik! veut remplir sa mission en offrant une plateforme mobile et internet regroupant quatre services : autopartage, gestion de flotte, partage de véhicules entre personnes et covoiturage. Autonomik! se sert de ses surplus pour offrir des rabais sur ses services aux organismes et aux personnes à faible revenus.



