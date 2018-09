Une foule de nouveautés à la bibliothèque de Chambly

Dès le mois d’octobre, la Bibliothèque municipale de Chambly s’associera au Réseau Biblio de la Montérégie et se dotera d’une vaste sélection de nouveaux services pour ses abonnés.

Les citoyens pourront entre autres découvrir un catalogue plus moderne et une panoplie de ressources numériques très attendues, telles que l’accès à plus de 14 000 livres numériques en français et en anglais, ainsi que des cours de bureautique et de langues en ligne.

La bibliothèque deviendra aussi une porte d’entrée vers le monde, donnant accès à plus de 5000 revues et journaux internationaux. Les abonnés pourront également emprunter des cartes musées, permettant l’entrée gratuite à six musées de la Montérégie.

Services réduits lors de la migration

Il est à noter que certains services de la bibliothèque (réservation, paiement, renouvellement et prêt entre bibliothèques) ne seront pas disponibles du lundi 24 au mercredi 26 septembre lors de la migration du nouveau système. Les usagers pourront toutefois continuer à emprunter et retourner leurs livres, obtenir une carte Accès ou Bibliothèque, une médaille pour leur animal ou une vignette de stationnement.

Les employés de la bibliothèque seront disponibles les semaines suivant la migration afin d’aider les usagers.

Pour infos : 450 658-2711 ou [email protected].