5 idées de rénovation pour votre salle à manger

Parmi les incontournables dans une maison: la salle à manger. Lieu de rassemblement par excellence, la salle à manger se doit d’être spacieuse, pratique et conviviale. D’une famille à une autre, cette pièce est utilisée quotidiennement ou occasionnellement, ce qui ne réduit pas pour autant son importance.

Si vous avez achevé la rénovation de la salle de bain et de la cuisine, la salle à manger sera votre prochain objectif. Voici quelques conseils en rénovation pour une nouvelle salle à manger.

Revoir la fenestration de la pièce

Dans n’importe quelle pièce de la maison, le secret d’une bonne luminosité réside dans la fenestration. Vos fenêtres sont anciennes ? Profitez-en pour en installer de nouvelles, qui en plus de vous procurer une bonne isolation lors des saisons hivernales et estivales, feront baisser le coût de vos factures d’électricité.

En PVC, en bois ou en aluminium, l’installation de nouvelles fenêtres aura un impact marqué sur le décor et l'ambiance de la pièce. N’oubliez pas de les mettre en valeur avec des rideaux qui favorisent l’amplification de la lumière. Vous trouverez en magasin une grande variété de rideaux offrant différents niveaux de transparence, pour différents degrés d’intimité.

Parce que la luminosité et l’éclairage vont de pair, il pourrait être intéressant de profiter de l’occasion pour changer les lampes de la pièce. Fini le luminaire solitaire installé au-dessus de la table à manger et bonjour la diversification des sources d’éclairage qui mettront en valeur les différents aspects de la pièce, tout en procurant une ambiance chaleureuse.

Si vous décidez d’opter pour un maximum de deux ou trois lampadaires, osez l’originalité en vous offrant des produits qui sortent de l’ordinaire. Un spécialiste de l’éclairage pourra certainement vous informer sur les aspects pratiques et esthétiques relatifs à chaque type de luminaire.

Rénover les murs pour transformer la pièce

Blanc argile, jaune massepain, bleu azuré, vous avez l’impression d’avoir essayé toutes les couleurs possibles et imaginables pour donner une touche de renouveau à la pièce? Pourquoi ne pas laisser la peinture de côté pour s’essayer à quelque chose d’un peu plus marqué pour votre revêtement mural?

En plus de contribuer grandement à la transformation de la pièce, habiller vos murs de tuiles, de briques, de bois ou de panneaux décoratifs donne du cachet à votre salle à manger. Laissez aller votre créativité et pensez au contraste entre les matériaux, comme celui des murs en pierre rouge avec celui du mobilier en bois blanc qui est saisissant.

Changer le revêtement du plancher

Tuiles de céramique, lattes de bois, revêtement en vinyle, il n’existe aucune restriction dans le choix du plancher pour une salle à manger, l’idéal étant de choisir un matériau esthétique et facile d’entretien. Si votre plancher actuel vous tient à cœur et bien qu’il ait besoin d’un petit rafraîchissement, sachez qu’il existe des professionnels en rénovation de plancher qui peuvent redonner à votre sol toute sa splendeur d’antan.

Ne pas négliger l’isolation et l’insonorisation

Comme elles ne relèvent pas toujours de l’esthétique, l’isolation et l’insonorisation sont parfois mises de côté au profit d’éléments plus voyants. Toutefois, une salle à manger bien isolée contribue à d’importantes économies d’énergie.

D’un autre côté, l’insonorisation de votre salle à manger augmentera considérablement votre confort ainsi que votre tranquillité d’esprit. En effet, vous n’aurez plus à penser au bruit des repas festifs qui se tiennent dans la salle à manger, puisque les voisins ne seront plus dérangés, pas plus que les enfants qui dorment ou regardent la télé dans la pièce à côté. Isolation ou insonorisation, ce type de rénovation contribue fortement à l’amélioration de votre qualité de vie à l'intérieur de la maison.

Opter pour du mobilier sur mesure

Oubliez le mobilier des grandes surfaces et passez au sur mesure, vous constaterez très vite la différence. Quoi de mieux pour se démarquer que d’avoir des meubles uniques, ayant été conçus pour s’ajuster à votre salle à manger. Le designer d’intérieur est un professionnel du domaine et pourra vous conseiller pour organiser l’espace de votre salle à manger avec un mobilier adéquat.

Après avoir défini le mobilier qui vous convient, faites appel à un ébéniste qui pourra vous proposer une multitude de matériaux en bois, qui soient en accord avec vos besoins pratiques et esthétiques ainsi que vos préoccupations écologiques.