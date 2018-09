Carignan: obligation de tenir son chien en laisse

Les promenades en plein air avec son animal de compagnie sont des plus agréables, toutefois il est important de respecter certaines dispositions prévues au règlement municipal afin que cette activité ne devienne pas une nuisance pour la communauté environnante.

Les propriétaires canins ont l’obligation de tenir leur chien en laisse en tout temps lorsqu’ils se trouvent sur la voie publique. En fait, tout chien qui se trouve à l’extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien doit être tenu au moyen d’une laisse, et cela même s’il est bien dressé ou qu’il marche aux pas.

« Nous recevons de nombreuses plaintes de citoyens qui se disent incommodés par des chiens en liberté dans l’espace public », explique le maire Patrick Marquès. « Par respect pour autrui et par sécurité, nous souhaitons que le port de la laisse devienne une habitude bien assimilée. »

La Ville rappelle qu’en vertu du règlement, les propriétaires récalcitrants s’exposent à des constats d’infraction dont les amendes peuvent s’élever de 50 à 500 $ en cas de récidive.

Soins aux animaux

La Ville profite de l’occasion pour rappeler qu’il est interdit au gardien d’un animal domestique de ne pas lui fournir l’eau potable et la nourriture en quantité et en qualité suffisante pour satisfaire ses besoins physiologiques. De la même façon, il est prohibé de ne pas lui fournir un abri salubre et les soins requis, de l’abandonner ou de le laisser en détresse et de lui causer ou de permettre qu’on lui cause une douleur, souffrance ou blessure sans nécessité.

Faire une plainte

Pour faire une plainte, les citoyens de Carignan sont invités à contacter la Régie intermunicipale de police Richelieu-St-Laurent. C’est la Régie qui l’autorité pour s’assurer que les dispositions prévues au règlement municipal sont appliquées. Rappelons que le 9-1-1 doit être composé uniquement en cas d’urgence et que le canal d’information approprié pour émettre une plainte est le 1 888 678-7000.

Médaille

La Ville invite fortement les propriétaires canins à inscrire leur chien au registre de la municipalité. En plus de régulariser le dossier, l’inscription au registre permet de faciliter les démarches en cas de fugue de l’animal.

Les médailles sont disponibles à la réception de l'hôtel de ville au coût de 20 $ et sont valides pour toute la durée de vie de l’animal. Les propriétaires canins peuvent faire une demande de médaille en personne durant les heures d’ouverture ou en ligne, en téléchargeant le formulaire désigné à cette fin. Le formulaire doit être complété et transmis à la Ville par la poste (2555, chemin Bellevue, Carignan, J3L 6G8), accompagné d'un chèque de 20 $. La médaille sera retournée par la poste au demandeur dans les jours suivant la réception de la demande.