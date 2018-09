Subvention pour l'achat d'un baril récupérateur d'eau de pluie

La Ville de Chambly rappelle aux propriétaires d’immeubles résidentiels, institutionnels, industriels et commerciaux ayant acheté un baril récupérateur d’eau de pluie pendant l’année, qu’ils sont admissibles au programme de subvention permettant de bénéficier d’une économie de 25 $ par baril (deux maximum par propriété).

Pour en bénéficier, il suffit de télécharger le formulaire en ligne sur le site ville.chambly.qc.ca (Environnement/Subventions), accompagné d’une preuve de résidence et de la facture originale (doit contenir le nom et les coordonnées du détaillant, ainsi que la date d’acquisition), et de les acheminer au Service des travaux publics, situé au 2500, boul. Industriel à Chambly (Québec) J3L 4V2 ou par télécopieur au 450 658-3366, avant le 31 octobre de l’année en cours.

Information : Service des travaux publics, 450 658-2626 ou [email protected]mbly.qc.ca.