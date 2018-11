Lowe's Canada remet 1,1 M $ à 260 organismes du pays

Lowe’s Canada, un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant ou desservant plus de 630 magasins corporatifs et affiliés sous diverses enseignes, est fière d’annoncer que 1,1 million de dollars seront remis dans le cadre de sa campagne nationale Les Héros Lowe’s Canada.

Tout au long du mois de septembre, chaque magasin corporatif Lowe’s, RONA et Réno-Dépôt au pays a recueilli des dons au profit de l’organisme sans but lucratif ou de l’école publique de son choix pour l’aider à réaliser sa mission ou un projet spécifique.

Lowe’s Canada a versé un don corporatif équivalant à 50 % de tous les fonds recueillis grâce aux initiatives en magasin, jusqu’à concurrence de 2 000 $ par magasin. Tous les fonds amassés dans le cadre de la campagne seront remis à plus de 260 organismes communautaires. En Montérégie, 38 organismes locaux recevront collectivement plus de 100 000 $.

« Nous sommes reconnaissants envers nos employés et clients partout au pays qui se sont mobilisés encore une fois cette année pour aider les gens à aimer où ils vivent », a déclaré Jean-Sébastien Lamoureux, vice-président principal, Communications, affaires publiques et conformité chez Lowe’s Canada. « Maintenant que tous nos magasins corporatifs sont de la partie, et ce, pour la toute première fois, notre campagne Les Héros Lowe’s Canada peut appuyer encore plus d’organismes et de projets communautaires que nos employés ont à cœur. Mille mercis à tous ceux et celles qui ont contribué à faire de la campagne 2018 un succès encore plus retentissant. »

Organismes soutenus en Montérégie

Magasins Ville Organisme soutenu Don total RONA Ange-Gardien Ange-Gardien École Jean XXIII 1 000,00 $ RONA Bedford Bedford Fondation équestre Missisquoi 1 092,00 $ RONA Beloeil Beloeil Le Grain d'sel de la Vallée du Richelieu 1 875,12 $ RONA Boucherville (de Touraine) Boucherville École Paul VI 7 047,15 $ Réno-Dépôt Boucherville Boucherville École Paul VI 4 618,50 $ RONA Boucherville (Fort-Saint-Louis) Boucherville École Paul VI 2 254,50 $ RONA Bromont Bromont École La Chantignole 1 000,00 $ Réno-Dépôt Brossard Brossard Autisme Montérégie 6 545,50 $ L'entrepôt RONA Brossard (Dix/30) Brossard CFER Mgr A.-M. Parent 1 362,00 $ Réno-Dépôt Candiac Candiac Complexe Le partage 4 476,00 $ RONA Carignan Carignan POSA Source des Monts 1 039,50 $ RONA Carignan Ch. Chambly Carignan Maison d'hébergement Simonne Monet-Chartrand 1 627,04 $ RONA Châteauguay Châteauguay Maison d'aide et d'hébergement la Re-source de Châteauguay 1 640,25 $ RONA Châteauguay Principale Châteauguay Corporation Héritage Saint-Bernard 1 000,00 $ RONA Contrecoeur Contrecoeur Maison des jeunes de Contrecoeur 2 337,60 $ RONA Cowansville Cowansville Centre d'aide bénévole Cowansville 1 193,70 $ RONA Farnham Farnham Club des petits déjeuners 1 590,00 $ RONA Granby Granby Un Souffle et des ailes 1 233,00 $ L'entrepôt RONA Granby Granby Moisson Granby 9 517,97 $ RONA Granby Moeller Granby RONA Knowlton Knowlton Knowlton Lions Club 1 685,55 $ RONA Longueuil (Roland-Therrien) Longueuil École St-Jude 2 546,09 $ RONA Longueuil (Jacques-Cartier) Longueuil J'adore mon école 3 105,00 $ RONA Napierville Napierville École primaire Daigneau 1 320,00 $ L'entrepôt RONA Saint-Bruno-de-Montarville Saint-Bruno Groupe Scout St-Basile-Le-Grand 4 342,82 $ RONA Saint-Constant Saint-Constant La Popote Constante 1 000,00 $ RONA Sainte-Clotilde Sainte-Clotilde-de-Chateauguay École Ste-Clotilde 1 558,50 $ RONA Sainte-Julie Sainte-Julie La Maison de l'entraide 1 000,00 $ RONA Sainte-Martine Sainte-Martine École Primaire Sacré Coeur Ste Martine 1 000,00 $ Réno-Dépôt St-Hubert Saint-Hubert Société canadienne du cancer 5 809,65 $ L'entrepôt RONA Saint-Hyacinthe Saint-Hyacinthe Grand Galop Centre de pédiatrie social de St-Hyacinthe 3 823,04 $ L'entrepôt RONA Saint-Jean-sur-Richelieu Saint-Jean-sur-Richelieu Maison Hina 3 585,77 $ RONA Iberville Saint-Jean-sur-Richelieu École du Pélican 1 000,00 $ RONA Saint-Lambert Saint-Lambert Maison des jeunes la porte ouverte 1 000,00 $ RONA Saint-Rémi Saint-Rémi Centre de solidarité 1 000,00 $ RONA Sorel Sorel-Tracy Association de la déficience intellectuelle région de Sorel 2 287,85 $ RONA Tracy Sorel-Tracy Centre d`action bénévole du Bas Richelieu 2 434,85 $ RONA Varennes Varennes La Maison des enfants de la Montérégie 3 103,50 $ RONA Vaudreuil Vaudreuil-Dorion Parrainage civique Vaudreuil-Soulanges 1 000,00 $ Réno-Dépôt Vaudreuil Vaudreuil-Dorion Arc-en-ciel 6 221,54 $

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la campagne Les Héros Lowe’s Canada et la liste des organismes soutenus, veuillez consulter les pages rona.ca/fr/heroslowes, renodepot.com/fr/heros et lowes.ca/heroes (anglais seulement).