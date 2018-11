Quel type de comptabilité tenir en tant que travailleur autonome ?

Même quand on dirige une très petite entreprise, la tenue d’une comptabilité est non seulement nécessaire, mais obligatoire, ne serait-ce que pour sa déclaration de revenus. Néanmoins, les travailleurs autonomes sont le plus souvent seuls et dépassés, leurs connaissances étant limitées à la production de factures… Quel type de comptabilité tenir pour éviter de tomber de haut en fin d’exercice ?

La comptabilité est essentielle pour mesurer les indicateurs de votre activité. Elle permet d’améliorer votre gestion, d’anticiper les problèmes, de prendre les bonnes décisions et d’assurer la pérennité de l’entreprise. Elle va donc au-delà d’une simple obligation légale. Des outils peuvent accompagner le travailleur autonome au quotidien.

Les logiciels comptables : le minimum indispensable

Des logiciels comptables simplifiés permettent au minimum de suivre votre trésorerie : facturer, surveiller les encaissements, connaître vos dépenses. Si vous être doué avec Excel et que vous avez beaucoup de temps à consacrer à votre gestion, le tableur pourra suffire. Sinon, choisissez un logiciel simple et intuitif à installer sur votre PV. Cette solution sera plus chère et vous devrez vous occuper des mises à jour, mais vous aurez moins d’erreurs.

Un logiciel en ligne sera plus abordable, il vous en coûtera seulement un abonnement mensuel. Certains sont conçus pour les travailleurs autonomes et proposent des services tels que la facturation, la gestion de la base client, la production de devis, le calcul des frais de déplacement, l’élaboration de tableaux de bord… Vous pourrez suivre l’ensemble de vos opérations financières et produire une déclaration de ressources dans les délais sans trop d’efforts.

Un bureau comptable : l’expertise juridique et financière

Le comptable est un partenaire de choix pour vous accompagner dans votre activité. Il vous donnera des conseils précieux dans les choix qui s’offriront à vous. Il calculera la rentabilité de votre entreprise, s’occupera de votre tenue de livres à Montréal, obligatoire, dressera votre bilan comptable de fin d’année, prendra en charge vos déclarations fiscales et vous soulagera dans vos tâches administratives.

Ne pensez pas qu’un comptable vous coûtera cher : il vous fera gagner au contraire beaucoup d’argent grâce à sa connaissance des textes de loi. De nombreuses déductions fiscales sont méconnues des travailleurs autonomes, ils commettent ainsi beaucoup d’erreurs et d’omissions.

En déléguant une très grosse partie de votre travail de gestion, vous aurez plus de temps à consacrer à votre activité de prospection commerciale.