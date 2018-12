Les meilleurs coffrets cadeaux à offrir au Québec pour Noël

Le mois de décembre approche à grands pas et vous avez commencé votre tempête d’idées afin de trouver les cadeaux de Noël pour toutes les personnes que vous chérissez. Cette année, vous souhaitez amener une touche différente dans vos présents qui surprendra ceux que vous aimez, pendant plus qu’une soirée. Pour ce faire, vous aimeriez opter pour des abonnements et des boîtes mensuels. Voici donc quelques-uns des meilleurs coffrets de Noël.

La boîte à bonbons – Pour les « bébittes à sucre », la boîte à bonbons est le coffret à recevoir! Chaque boîte contient quatre sachets de bonbons pour un total d’environ 1Kg de friandises. Ce sont des bonbons de gélatines de qualité et plusieurs sont aussi véganes! Il est possible d’offrir une seule boîte cadeau, mais vous pouvez aussi offrir un abonnement mensuel faisant en sorte que la personne que vous aimez reçoive une surprise sucrée tous les mois.

La boîte à Smoothies Evive – Evive est sans aucun doute LA solution santé pour vos matins pressés! Grâce aux cubes de smoothies surgelés, fini le bruit du mélangeur. Chaque portion comprenant des fruits, des légumes, des super aliments et des protéines végétales vous permet de faire un smoothie complet en moins de 30 secondes. Les smoothies sont colorés et parfaits pour vos proches aux matins pressés. Chaque boîte comprend 16 smoothies santé. Si, après la réception de cette première boîte, le récipiendaire du présent a adoré son expérience, rien ne vous empêche de lui en commander d’autres durant l’année.

La Lunch Box – Le Lunch Box™ a été créé suite à la demande des clients pour un service de prêt-à-manger sans gluten, sans produit laitier, santé et rapide. Le Lunch Box™ vous offre des repas équilibrés, frais, santé et originaux pour les gens actifs et occupés qui veulent faire attention à leur alimentation. Chaque boîte contient deux bols au choix du chef, deux lunchs, de paquets de viande sous vide ainsi qu’un condiment en pot. Si le cœur vous en dit, vous pouvez augmenter le nombre d’aliments dans la boîte et offrir jusqu’à 20 repas pour la personne de votre choix.

L’Horloger – L’Horloger est une entreprise québécoise qui propose la découverte de bijoux de qualité dans un concept innovant, la boîte mensuelle qui offre le design québécois à son meilleur. Chaque boîte contient entre un et trois bijoux conçus par des designers réputés. Plusieurs thèmes de boîtes sont offerts afin de répondre aux besoins de tous. La décontractée, la classique et la Québécoise sont trois boîtes pouvant être achetée une seule fois ou en abonnement mensuel.

La boîte du Chef de Jérôme Ferrer – C’est un coffret réception, créé afin que vous puissiez recevoir vos amis ou votre famille avec un menu gastronomique du Chef Jérôme Ferrer. Recevez pour le souper, dîner, anniversaires comme au restaurant. Le Chef s'occupe de tout, il ne vous restera qu'à savourer votre repas dans le confort de votre foyer. La boîte comprend un repas de six services, pour quatre ou huit personnes.